Apple und Electronic Arts unterhielten sich über potenzielle Übernahme

Electronic Arts ebenfalls Übernahmekandidat

Disney und Amazon weitere Kandidaten

Für Apple Arcade interessant

Apple und der Spielemarkt stehen immer noch auf Kriegsfuß: Auf dem iPhone und iPad sind besonders Casual-Games beliebt – doch bei Budget-trächtigen AAA-Titeln hat Apple kein Glück. Diese stehen weder über den Ende 2019 eingeführten Dienst Apple Arcade noch zum Kauf im App Store auf irgendeiner Apple-Plattform bereit. Der Mac wurde für Spiele-Hersteller uninteressant, da in der Intel-Ära die meisten Macs mit einer integrierten Grafiklogik ausgeliefert wurden – und diese bot für die allermeisten Spiele nicht genug Performance.In der Games-Branche fanden in den letzten Monaten einige hochkarätige Zukäufe statt: So erwarb beispielsweise Microsoft den durch Warcraft, Starcraft, Diablo und Overwatch bekannten Hersteller Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar. Sony kaufte ebenfalls ein, aber deutlich günstiger: Für 3,6 Milliarden Dollar wechselte Bungie den Besitzer.Nun berichtet Puck , dass der durch FIFA, Die Sims, Sim City, Battlefield und Apex Legends bekannte Konzern EA nach einem potenziellen Käufer oder Fusionspartner sucht. Hier soll EA auch Apple in Betracht gezogen haben und mit dem Unternehmen aus Cupertino verhandelt haben – allerdings ist nicht bekannt, ob aktuell noch Gespräche zwischen den beiden Konzernen stattfinden.EA soll auch mit weiteren Branchengrößen wie zum Beispiel mit Disney in Verhandlungen getreten sein – doch der Unterhaltungskonzern will anscheinend den möglichen Kauf nicht weiter verfolgen. Auch Amazon identifizierte EA als möglichen Verhandlungspartner – doch hier ist nicht bekannt, ob die Unternehmen aktuell noch eine mögliche Übernahme in Betracht ziehen. Nah an einer möglichen Übereinkunft war EA mit NBCUniversal – doch Uneinigkeit über den Preis und die Struktur der Übernahme verhinderten weitere Gespräche.Hätte Apple EA übernommen, wäre Apple im Besitz eines großen Paketes an bekannten Spiele-Franchises – und hätte diese womöglich dazu nutzen können, um Apple Arcade auch für Spieler außerhalb des Casual-Genres attraktiv zu machen. Das Angebot auf Apple Arcade wächst zwar stetig, doch hochkarätige Spieletitel findet man nur sehr selten.