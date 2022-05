Günstigeres Apple TV noch in diesem Jahr?

Kuo: Im Herbst neue Preisstruktur

Zukunft mit vielen Fragezeichen

Aktuell sieht es so aus, als habe Apple das Interesse am Apple TV verloren: Die Entwicklung von tvOS kommt sehr schleppend voran und seit der Präsentation des Apple TV der vierten Generation im Jahr 2015 führte Apple nur noch evolutionäre Produktpflege durch. Dies könnte daran liegen, dass viele Kunden einfach kein Apple TV mehr benötigen: Viele neuere Fernseher sind AirPlay-fähig und bringen direkt Apps mit, über welche sich Netflix, Amazon Prime und auch Apple TV+ nutzen lässt – ganz ohne Zusatzgerät. Da der App Store von tvOS nie die Popularität des App Stores für iPhone oder iPad erreichte, finden sich dort sehr wenige lohnenswerte Apps wieder.Die Konkurrenz verkauft Streaming-Sticks teils erheblich günstiger: Beispielsweise bietet Amazon den eigenen Fire-TV-Stick oftmals bereits für unter 30 Euro an. Das günstigste Apple TV ist aktuell das Apple TV HD, welches das Unternehmen für 159 Euro verkauft. Doch eine sonderlich gute Offerte ist dies nicht: Es handelt sich dabei um ein fast sieben Jahre altes Gerät mit Apple A8-Chip. Das aktuelle Apple TV 4K steht im Apple Store für 199 Euro (32 GB) oder 219 Euro (64 GB) zum Kauf bereit.Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo will nun erfahren haben, dass Apple das Apple TV aber nicht einstellt, sondern im Herbst eine neue Generation plant:Über die neue Hardware ist bislang noch nichts bekannt – doch Kuo geht davon aus, dass Apple die Produktionskosten des Apple TV senken und somit auch einen günstigeren Einstiegspreis anbieten wird, um zur Konkurrenz aufzuschließen. Außerdem sei Apples Hochintegration von Hardware, Software, Inhalten und Diensten auch ein Kriterium, um Kunden zum Kauf eines Apple TV zu bewegen.Ob eine aggressivere Preisstruktur dem Apple TV eine bessere Zukunft beschert, ist ungewiss. Sollte Apple den Interessenten keine nennenswerten Vorteile im Vergleich zu den sowieso schon in den meisten neueren Fernsehern integrierten Apps bieten, ist mit einer mittelfristigen Einstellung des Apple TVs zu rechnen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Apple das Apple TV gänzlich neu positioniert – und Spiele in den Vordergrund rückt. Auch zu diesem Thema gab es bereits Anfang des Jahres Gerüchte