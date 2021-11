Kommt der iMac Pro im ersten Halbjahr 2022 zurück?

Spezifikationen eines iMac Pro 2022

Auf dem Preisniveau des iMac 27"

Widersprüchliche Angaben

Dem iMac Pro kam die Rolle zu, Nutzern mit hohen Performance-Ansprüchen 2017 ein Zwischenmodell zu bieten – denn bis zur Vorstellung des Mac Pro sollte noch einige Zeit vergehen (Ende 2019). Das Aus des leistungsfähigsten iMacs im Sortiment kam im Frühjahr 2021, denn nach Abverkauf der letzten Lagerbestände nahm Apple die ohnehin nie aktualisierte Reihe ganz aus dem Angebot. Eigentlich galt es als eher unwahrscheinlich, dass Apple noch einmal einen iMac Pro auflegt, genau dies ist aber nun vom bekannten Leaker Dylandkt zu hören. Demnach erwäge Apple tatsächlich, in der ersten Jahreshälfte 2022 eine solche Serie auf den Markt zu bringen.Hierzu will er diverse Aspekte in Erfahrung gebracht haben. Zum Einsatz kommen demnach Prozessoren des Typs M1 Pro und M1 Max, dies bei mindestens 16 GB RAM und 512 GB Speicherkapazität. An Anschlüssen biete das Gerät HDMI, SD Card, USB-C und Ethernet. Das Design bewege sich zwischen iMac 24" und Pro Display XDR, Apple werde allerdings sichtbare, schwarze Ränder verwenden. Das aller Wahrscheinlichkeit nach 27" große Display setze auf ProMotion und Mini-LED – mit Face ID habe Apple zwar experimentiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.Preislich soll es bei mindestens 2000 Dollar losgehen, somit läge der iMac Pro auf dem Niveau der immer noch angebotenen, Intel-basierten Serie. Die Verwendung des Namenszusatzes "Pro" komme aus der Marketingabteilung, um Geräte mit und ohne Pro-/Max-Chips besser voneinander abzugrenzen. Der iMac 24" behält seinen Namen, die Variante mit größerem Display sei hingegen als "Pro" deklariert. Die Performance dürfte daher das Niveau des MacBook Pro 16" erreichen.Allerdings stehen die Berichte in Widerspruch zu mehreren anderen Meldungen. Diese waren stets davon ausgegangen, Apple stelle den Nachfolger des iMac 27" erst gegen Ende des Jahres 2022 vor und vergrößere dann das Display. Es ist natürlich theoretisch denkbar, dass im ersten Halbjahr 2022 ein iMac Pro 27" erscheint, neun Monate später dann ein iMac Pro 30" oder gar 32". Laut Dylandkt könnte es sich nämlich um eine zusätzliche Konfiguration handeln und nicht um den erklärten Nachfolger des "großen" iMacs.