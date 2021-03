Aus dem Verkauf genommen: Der iMac Pro ist endgültig Geschichte

iMac Pro als Lückenfüller bis zum neuen Mac Pro

Zwei Wochen nach Einstellung: Verkaufsstopp

Der iMac Pro war zum Zeitpunkt der Markteinführung durchaus ein beeindruckendes Produkt, denn leistungsmäßig zeigte das Gerät, wo der sprichwörtliche Hammer hing. Gleichzeitig verfügte jene iMac-Serie über ein Kühlsystem, welches selbst energiehungrige Xeon-Prozessoren mit so viel frischer Luft versorgte, dass die Lautstärke selten anschwoll. Vorgestellt hatte Apple den iMac Pro vor mehr als dreieinhalb Jahren anlässlich der WWDC 2017. Zu diesem Zeitpunkt war es ein sehr wichtiges Produkt, denn Apple hatte sich in eine missliche Lage gebracht. Der 2013er Mac Pro stellte sich nämlich als Sackgasse heraus, neuere Generationen professioneller Grafikkarten erzeugten zu viel Abwärme, um diese mit dem Urnen-Konzept aus dem Gehäuse zu befördern.Apple verfolgte daher eine zweigleisige Strategie. Einerseits versprach Cupertino schon Anfang 2017, das es einen komplett neuartigen Mac Pro geben sollte, andererseits deutete das Unternehmen auch ein Zwischenmodell an. Der Mac Pro erschien erst 2019, der iMac Pro konnte hingegen seit Ende 2017 erworben werden. Ob Apple die Baureihe von Anfang an nur als Platzhalter konzipiert hatte oder nicht – Aktualisierungen gab es keine. Daher ergab sich nach Einführung der M1-Macs das Bild, dass selbst ein passiv gekühltes MacBook Air die Leistungswerte eines iMac Pro (zum dreifachen Preis) erreichen konnte.Vor zwei Wochen bestätigte Apple dann, was manch einer schon vermutet hatte: Der iMac Pro erhält keine Aktualisierung mehr und verschwindet aus dem Sortiment. Zwar wollte Apple noch Restbestände abverkaufen, allerdings keine konfigurierten Varianten mehr herstellen. Das endgültige Aus kam nun schneller als gedacht. In den USA eliminierte Apple bereits den entsprechenden Menüpunkt aus dem Online-Store, in anderen Ländern existiert der Eintrag zwar noch, verweist aber ins Leere. Klickt man in Deutschland beispielsweise auf iMac Pro , so erfolgt eine Weiterleitung hin zur Übersichtsseite aller M1-Macs ( ).