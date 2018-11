Kaum noch Termine möglich: Apples Reparaturstellen an der Kapazitätsgrenze

Akkupreise steigen ab Januar wieder

Terminlage sehr schwierig

Neu: Schneller Displaytausch

Um seinem iPhone noch einmal zu sehr günstigen Preisen einen neuen Akku zu spendieren, bleibt nicht mehr viel Zeit. Bis Silvester sind es gerade einmal knapp fünf Arbeitswochen – und so kurz vor Ende des Stichtages gehen die offiziellen Reparaturstellen in Aufträgen fast unter. Momentan kostet der Akkutausch bei allen iPhones seit 2014 (iPhone 6) nur 29 Euro statt der früher üblichen 89 Euro. 2019 greift dann jedoch ein neues Preismodell, das allerdings preislich noch immer recht attraktiv erscheint.Der im September veröffentlichten Aufstellung zufolge muss man bei einem iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 und iPhone 8 Plus ab dann 49 Euro entrichten. Das Angebot für 29 Euro gilt einmalig pro Gerät – wer also direkt zum Start der Aktion Anfang 2018 schon zugriff und nun erneut einen neuen Akku möchte, muss den regulären Preis entrichten. Für die aktuellen iPhone-Modelle (Xs, Xs Max, XR) veranschlagt Apple übrigens 69 Euro – genauso viel wie beim iPhone X.Von vielen autorisierten Service-Partnern sowie aus den Apple Stores selbst ist zu hören, dass kaum noch Termine für Reparaturtermine frei sind. Entweder können gar keine Aufträge mehr angenommen werden – oder der Kunde hat mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Auf den Service-Seiten dokumentiert Apple selbst nur fünf Tage Arbeitszeit für den Akkuwechsel. Wenn man bedenkt, dass ein Techniker den Tausch in weniger als einer Stunde durchführt, lässt sich aber dennoch erahnen, wie viele Kunden sich für einen neuen Akku entschieden.Gleichzeitig läuft bei allen Reparaturstellen momentan eine Umrüstung, die vielen Kunden zugute kommt. Jeder Service Provider, der zur Durchführung von offiziellen iPhone-Reparaturen berechtigt ist, kann demnächst zeitnahen Display-Tausch anbieten. Ziel ist, die Reparatur innerhalb eines Werktages abzuschließen, sodass der Kunde nur wenige Stunden ohne sein iPhone auskommen muss.