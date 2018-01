iPhone-Akkutausch für 29 Euro - Fragen und Antworten

Warum bietet Apple den Akkutausch plötzlich so günstig an?

Was genau wird denn bei älteren Akkus gedrosselt?

Sind iPhone 5s und älter also nicht betroffen?

Was ist mit iPad und iPod touch?

Was muss ich tun, um den Akku wechseln zu lassen?

Kann ich auch perfekt funktionierende Akkus so günstig austauschen lassen?

Mit welcher Wartezeit muss ich rechnen?

Bis wann ist das Angebot gültig?

Ich habe doch gerade erst 89 Euro ausgegeben...?

Der Vorwurf, Apple verlangsame alte Geräte bewusst, um damit zum Kauf neuer iPhones zu verleiten, wiegt schwer. Es handelt sich dabei um eine Unterstellung, die Apples Selbstbeschreibung widerspricht - immerhin rühmt sich Apple damit, wie lange Apple-Produkte im Vergleich zu anderen Herstellern durchhalten und wie preislich stabil auch der Gebrauchtmarkt funktioniert. Um das negative Presseecho zu entkräften, reduzierte Apple daher den Preis für den Akkutausch auf ein Niveau, das möglicherweise erst einmal finanziellen Schaden anrichtet - auch wenn die Akkus für Apple selbst nicht teuer sind, könnten nun viele Nutzer ihrem iPhone für wenig Geld weitere Lebensdauer spendieren (siehe diese Meldung Zu den direkten Auswirkungen zählen langsamerer App-Start, niedrigere Framerate beim Scrollen, Reduzierung der Lautstärke sowie Stoppen von Apps, die im Hintergrund laufen dürfen. Leistungsspitzen werden geglättet, indem das Power Management Aufgaben anders verteilt und dadurch längere Höchstbelastung vermeidet. Unter der Extrembedingung Benchmark-Test treten Performance-Reduzierungen besonders deutlich ans Tageslicht, in alltäglichen Situationen nicht ganz so stark.Apple sprach zunächst nur davon, dass es sich um Maßnahmen für iPhone 6 und neuer handelt. Inzwischen gibt es auch die explizite Aussage, iPhone 5s und älter seien nicht betroffen. Es gebe bei älteren Akkus keine leistungsmindernden Maßnahmen.Es gibt derzeit keine Hinweise, dass ältere Akkus auch ein iPad oder einen iPod touch langsamer machen. Apple geht im Austausch-Programm ausschließlich auf das iPhone ein.Dazu ist entweder ein Termin im Apple Store oder auch bei einem anderen beliebigen Service-Provider erforderlich. Diese können alle den Tausch für 29 Euro durchführen und einen neuen Akku verbauen.Apple weist darauf hin, dass selbst Akkus, die noch oberhalb von 80 Prozent Lebensdauer angesiedelt sind und daher den Hardware-Test bestehen, Bestandteil des Programms sind. Somit könnte tatsächlich jeder Nutzer zu einem Apple-Händler gehen und sich einen neuen Akku einbauen lassen. Wer übrigens innerhalb des Garantiezeitraums bereits unter besagten 80% bei weniger als 500 Ladezyklen angelangt ist, erhält natürlich einen kostenlosen Umbau.Je mehr sich das Programm herumspricht, desto höher wird die Nachfrage sein. Jetzt bereits ist mit Wartezeiten von mehreren Tagen zu rechen. Wir viel Zeit für den Umbau selbst erforderlich ist, hängt vom Anbieter ab. Es lohnt sich daher, vorher nach der Prognose zu fragen. Während man in manchen Geschäften direkt auf den Austausch warten kann, veranschlagen andere mindestens einen Tag oder gar mehr. Wer nicht vor Ort auftauchen möchte, kann sich auch nach postalischem Versand erkundigen. Apple bietet dies beispielsweise an.Sonderlich beeilen muss man sich nicht. Das Tauschprogramm ist noch bis Ende Dezember 2018 gültig. Es bleibt also genügend Zeit, um sich die Sache durch den Kopf gehen zu lassen - oder auf erste Schwächeerscheinungen des Akkus zu warten.Wer den Akkutausch bereits zum normalen Preis hat durchführen lassen, bekommt einen Teil des Geldes zurückerstattet - wenn der Austausch nach dem 14. Dezember stattfand. Ansonsten ist man von der Kulanz im Store bzw. dem Apple Support abhängig.