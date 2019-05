Intels Lieferprobleme bald beseitigt – die auch Apple in Mitleidenschaft zogen

Große Geschwindigkeitssprünge erwartet

Ungewisse Apple-Zukunft für Intel

7 Nanometer nicht vor 2021

Intels Kunden mussten in den letzten Jahren einiges an Geduld mitbringen – darunter auch Apple. Nachdem der Chiphersteller das 14-Nanometer-Verfahren bei der Prozessor-Produktion deutlich länger als ursprünglich geplant durchzog, sollen die 10-Nanometer-Chips des Unternehmens nach diversen Verzögerungen inzwischen in greifbarer Nähe sein. Intel kündigte auf einem Investorentreffen an, die schon im Januar präsentierten „Ice Lake“-Prozessoren auf 10-Nanometer-Basis bald ausliefern zu können. 2021 könnten 7-Nanometer-Chips folgen.Intel zufolge startet die Auslieferung der „Ice Lake“-Prozessoren im Juni. Die neue Chiparchitektur soll für große Geschwindigkeitszuwächse in mehreren Bereichen sorgen. Laut Berichten verdoppelt sich sowohl die Geschwindigkeit beim Transkodieren von Videos als auch die Leistung der integrierten Grafikeinheit. KI-basierte Berechnungen beschleunigen sich um den Faktor 2,5 bis 3.Die ersten Auslieferungen der „Ice Lake“-Chips richten sich an mobile Rechner wie Laptops, wovon zum Beispiel auch Apple bei den verschiedenen MacBook-Modellreihen wie Pro und Air profitieren könnte. Intel plant noch diverse weitere „Ice Lake“-Produkte für die zweite Jahreshälfte 2019 und das gesamte Jahr 2020, darunter Client- sowie Server-Chips und ein 5G-fähiges Netzwerk-SoC.Ob Intels Liefersituation für große Stückzahlen ausreicht, bleibt abzuwarten. Apple-CEO Tim Cook machte die Knappheit von Intel-Prozessoren für den Umsatzrückgang bei Mac-Rechnern im ersten Quartal 2019 verantwortlich. Ohnehin ist unklar, wie lange Apple überhaupt noch Prozessoren von Intel für die hauseigenen Computer bezieht. Zuletzt gab es immer mehr Hinweise auf einen Apple-Wechsel von Intel-Prozessoren hin zu ARM-Chips, der bei den Macs in den nächsten Jahren vollzogen werden soll. Apples ARM-Zulieferer TSMC setzt bei den A12-Chipvarianten des iPhone XS und des 2018er iPad Pro bereits auf ein 7-Nanometer-Verfahren.Intel beginnt frühestens im Jahr 2021 mit der Massenfertigung von 7-Nanometer-Chips, so das Unternehmen. Das erste diesbezügliche Produkt wird kein Prozessor sein, sondern eine Grafikeinheit. Entsprechende Intel-Chips für Macs dürften also noch länger auf sich warten lassen – sofern Apple diese dann überhaupt noch benötigt.