Noch kein Download möglich

Neuerungen noch unbekannt

Am heutigen Abend wird Apple anlässlich der Keynote zur Worldwide Developers Conference 2022 einen ersten Ausblick auf macOS 13, iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 geben. Im Anschluss an die Keynote verteilt Apple frühe Vorabversionen an Entwickler. Diese Builds sind nicht für die Allgemeinheit gedacht und bringen meist eine Reihe von Fehlern und Instabilitäten mit. Meist veröffentlicht Apple einen Monat nach der Freigabe der Entwicklervorabversionen aktualisierte Builds über Apples Public Beta Program, über welches jeder Nutzer kostenfrei die Vorabversionen beziehen kann.Apple scheint auch in diesem Jahr mit der Tradition nicht zu brechen, nach der Keynote die Vorabversionen zu verteilen. Twitter-Nutzer "ra1ncloud" gelangte bereits an die Installationsprofile von iOS 16:Mit diesen Installationsprofilen lässt sich ein Gerät so konfigurieren, dass es im Entwickler- oder Public-Beta-Programm angemeldet ist und somit über die Software-Aktualisierung auch die Vorabversionen zum Download und zur Installation anbietet. Auf welchem Wege dieses Profil den Weg an die Öffentlichkeit fand, ist aktuell noch komplett unklar.Obwohl sich ein iPhone auf diesem Wege für Vorabversionen konfigurieren lässt, ist ein Download von iOS 16 aber noch nicht möglich – denn Apple hat schlichtweg den Download noch nicht freigegeben. Meist schaltet Apple die Downloads zeitnah nach der Keynote frei – also etwa 20:30 bis 21 Uhr deutscher Zeit. Normalerweise sind die Download-Server aber direkt nach der Freigabe der Entwickler-Vorabversionen stets überlastet, so dass möglicherweise ein Download am nächsten Tag sinnvoller ist.In diesem Jahr ist nicht im Vorfeld bekanntgeworden, welche Neuerungen iOS 16 mitbringt. Auch bei macOS 13 und watchOS 9 drangen noch keine stichhaltigen Gerüchte an die Öffentlichkeit. Einzig bezüglich iPadOS 16 lässt eine bekanntgewordene Änderung an Apples HTML-Engine WebKit auf die Unterstützung von echten Fenstern auf dem iPad schließen.