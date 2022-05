iPadOS 16: Hinweise auf echte Fenster aufgetaucht

Hinweise auf "Multitasking Mode"

Einführung wohl in iPadOS 16

iPadOS 16 zur WWDC 2022

Schon beim allerersten iPad waren sich Presse wie auch Kunden einig: Im Grunde ist das Gerät ein iPhone mit großem Bildschirm. Die Hardware der iPads wurde über die Jahre immer leistungsfähiger, doch die Einschränkungen von iOS (oder später iPadOS) blieben weitgehend bestehen. Obwohl Apple das iPad marketingtechnisch als Gerät für Kreative und "Content Creators" platziert, sieht die Realität anders aus: Viele stoßen schon bei "normalen" Aufgaben oftmals an die Limitierungen von iPadOS.Einer der Schwachpunkte von iPadOS ist die fehlende Möglichkeit, flexibel mit mehreren Apps zu arbeiten. Zwar lassen sich zwei Apps nebeneinander platzieren – doch das Verfahren ist mühselig und unabhängig von der Bildschirmgröße nur für zwei Programme gedacht.Steve Troughton-Smith entdeckte im öffentlichen WebKit-Repository einen sehr interessanten Hinweis auf eine kommende Funktion: Apple-Entwickler passten WebKit an einen neuen "Multitasking Mode" im Betriebssystem an.WebKit ist das Framework, welches die Darstellung von Webseiten in macOS, iOS, iPadOS und watchOS ermöglicht und wird in Safari wie auch in Dritthersteller-Apps eingesetzt.Es scheint, als ob Apple wohl einen speziellen Modus in iPadOS 16 einführen wird, um frei positionierbare und vergrößertere Fenster auf einem Desktop zu ermöglichen – ähnlich wie bei macOS. Noch ist komplett unklar, wie diese Funktion konkret umgesetzt wird, doch es könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein, iPadOS von einer der Einschränkungen von iOS zu befreien. Besonders auf größeren iPad-Modellen oder wenn externe Bildschirme angeschlossen sind, könnte eine derartige Funktion eine deutliche Verbesserung darstellen.Noch sind kaum stichhaltige Informationen zu den kommenden iOS- und iPadOS-Versionen aufgetaucht. Apple wird iOS 16 und iPadOS 16 zum ersten Mal auf der Worldwide Developers Conference 2022 am 6. Juni der Öffentlichkeit zeigen. Die Keynote zur WWDC 2022 findet um 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) statt und wie üblich wird MacTechNews.de über alle Neuerungen berichten.