iPadOS 16: Weitreichendes Update voraus – "mehr Notebook als iPhone"

Das iPad als Notebook, nicht als Riesen-iPhone

WWDC-Keynote am Montag

Eine sehr häufig auf Apple-Keynotes geäußerte Aussage lautet, man sehe gerade das größte Update überhaupt für Produkt XY. Selbst wenn es sich in den Augen vieler um eher kleine Verbesserungen an Hardware oder im System handeln sollte, wird Apple dennoch nicht müde, es als absolut wegweisenden Schritt anzukündigen. Im Falle von iPadOS könnte die Einschätzung diesmal hingegen richtig sein, so ein Bericht von Bloomberg. In der Tat bereite Apple die bislang weitreichendste Aktualisierung für das Betriebssystem des Tablets vor – zumindest wenn es um die allgemeine Bedienung und vor allem das Multitasking gehe. iPadOS sei demnach die wichtigste Ankündigung, welche die WWDC bereithalte.Schon in früheren Meldungen war die Rede davon, iPadOS 16 solle die gleichzeitige Verwendung mehrerer Apps verbessern. Nun gibt es unter Berufung auf eine Apple-interne Quelle nähere Angaben . So scheint es wohl tatsächlich erstmals Fenster unter iPadOS zu geben, womit die Bedienung eher einem Notebook als einem iPhone ähnle – denn bislang ist die Oberfläche von iPadOS weiterhin eher ein großes iPhone als eine eigenständige UI."More laptop experience" sei demnach das Ziel, welches Apple bei der Entwicklung verfolgt habe. Verwendet man das iPad als Produktivgerät, werde es deutlich angenehmere Arbeitsabläufe geben: Frei zu positionierende und in der Größe zu verändernde Fenster machen den Datenaustausch zwischen Apps einfacher, allerdings natürlich auch gleichzeitiges Betrachten von App-Inhalten.Die Präsentation von iPadOS 16 erfolgt am kommenden Montag auf der WWDC-Keynote. Diese beginnt um 19 Uhr unserer Zeit und dürfte wieder rund 60 bis 90 Minuten dauern. Direkt im Anschluss ist mit der ersten Entwicklerversion zu rechnen, bis hingegen das Testprogramm für alle Nutzer anläuft, wird es mit Sicherheit Juli. Wie immer berichtet MacTechNews zeitnah über alle wichtigen Geschehnisse des Events.