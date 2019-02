Im Detail: Welche Abo-Rabatte App-Anbieter bestehenden Kunden zukünftig bieten können

Drei Rabatt-Modelle für aktuelle und frühere Abonnenten

App-Anbieter können in Zukunft flexiblere Abomodelle über den App Store anbieten. Nachdem die Beta von iOS 12.2 schon erste Einblicke in die ausgeweiteten Abo-Optionen gab, hat Apple jetzt mit einer offiziellen Mitteilung via App Store Connect genauere Informationen veröffentlicht. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Möglichkeit, kündigenden Abonnenten erneut Rabatte für ihre monatlichen Zahlungen anbieten zu können.Wenn jemand sich durch den Kündigungsprozess des jeweiligen App-Services klickt, könnte am Ende etwa ein Angebot für drei Gratis-Monate erscheinen, sofern der Anwender der App treu bleibt. Auch für frühere Abonnenten lassen sich die Gratis-Monate generieren.Im Artikel „Bewirb deine Abonnements mit neuen Angeboten“ beschreibt Apple, welche drei zentralen Optionen Entwicklern fortan für bestehende und frühere Abonnenten zur Verfügung stehen. „Free“ sieht eine Gratis-Phase vor, während der Anwender die jeweilige App beziehungsweise den jeweiligen Dienst unentgeltlich nutzen dürfen. Die betroffene Software lässt sich etwa für 30 Tage verwenden, und danach startet das gebührenpflichtige Abonnement für einen festen monatlichen Betrag.Die zweite Variante „Pay As You Go“ sieht zwar keine Gratis-Angebote vor, dafür aber eine kostenreduzierte Nutzung für einen bestimmten Zeitraum. Entwickler können Kunden etwa anbieten, für eine regulär 9,99 Euro pro Monat kostende App in den ersten drei Monaten nur 1,99 Euro zu zahlen. Nach der kostenreduzierten Übergangsphase erhöht sich der Abo-Preis auf den normalen Betrag.Bei der dritten Option „Pay Up Front“ geht es um eine kostenreduzierte Einmalzahlung für einen gewissen Zeitraum, bevor wieder der reguläre Abo-Preis fällig wird. Kunden können beispielsweise auf das Angebot eines App-Anbieters eingehen, der das jeweilige Abo für ein halbes Jahr zu einem fixen Betrag von 9,99 Euro offeriert. Danach erhöht sich Preis auf den Normalwert (zum Beispiel 39,99 Euro jährlich).