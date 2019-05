Ice Lake U: Intel zeigt 10-nm-Prozessoren für (Mac)Books

Gen11

Sunnycove

Von allem mehr…

i3-1005 G1

i5-1035 G1

i7-1065 G7

…, aber niedrigere Taktraten

Neue Grafikeinheit, mehr On-Chip-Schnittstellen

Iris Plus

Counter Strike: Global Offensive

Ab Herbst in Ultrabook, vielleicht von Apple

Es sind Intels erste echte 10-nm-Prozessoren: Ice Lake U. Der Konzern stellte mit vielen Jahren Verspätung nun die neue Core-Serie auf der Computex vor. Die Prozessoren sollen in flachen Notebooks landen und glänzen daher in Sachen Leistung und Energieeffizienz. Intel integriert darin die verbesserte Grafikeinheitund moderne Schnittstellen wie WiFi-6 und Thunderbolt-3 direkt auf dem Chip. Auch die dazugehörige Mikroarchitekturhat der Haus-Lieferant von Apple ordentlich aufgebohrt, um noch flachere Gehäuse bei höherer Leistung möglich zu machen.Die ersten Notebook-Prozessoren der neuen Generation heißenund. Intel spricht zunächst nur von Vierkern-Varianten, sie sollen zwischen 5 und 40 Prozent mehr Performance bei einer Wärmeleistung von wahlweise 9, 15 und 28 Watt TDP (Themal Design Power) bringen. Im Durchschnitt betrage der Leistungssprung 18 Prozent pro Takt.Allerdings fällt auf, dass die neuen Chips niedrigere Taktraten als ihre Vorgänger aufweisen. Den Turbotakt des i7-1065 etwa gibt Intel mit 3,9 GHz an, sein Vorgänger i7-8665U darf auf bis zu 4,8 GHz hochtakten. Die Vorteile stammen also aus der strukturellen Architektur-Verbesserung. Sunnycove bietet mehr Ports, breitere Pipelines, größere Caches und erweiterte Befehlssätze. In Aufgaben bezüglich künstlicher Intelligenz etwa soll sich die Geschwindigkeit verdoppelt haben.Den Ice Lake U hat Intel aus zwei Dies zusammengestellt: Auf dem 10-nm-Die des Prozessors liegen die Kerne samt LPDDR4X-Speicherkontroller; der 14nm Chipsatz-Die enthält Sata-6-Gb/s-, USB-3.2-Gen-2-Ports (bekannt als USB 3.1) und 16 PCIe-3-Lanes. Dazu kommen AudioDSP und WiFi. Zudem integriert Intel eine neue Grafikeinheit namens Gen11, die Displayport 1.4 und HDMI 2.0b nativ unterstützt. Der HDMI-Konverterchip älterer Generationen fällt damit weg. Das Topmodellglänzt mit 64 Execution Units und renderte 1080p-Szenen des Spielsrund doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Beobachter machen auch die schnellere RAM-Anbindung dafür verantwortlich, der neue Standard LPDDR4X soll maximal 34,1 GB/s übertragen (LPDDR4: 29,8 GB/s) – und das bei niedrigerer Spannung.Obwohl die Szene damit rechnet, dass Apple zuerst die tragbaren Computermodelle auf ARM-Prozessoren umstellt, kann die zehnte Generation Intel Core noch durchaus den Weg in Mac-Rechner finden. Es ist vermutlich die letzte Intel-Familie, der man das nachsagen kann. Die Hersteller-Riege – inklusive Apple – hat lange darauf gewartet, dass der Chip-Gigant endlich mit den 10-nm- und 7-nm-Prozessen zurechtkommt und entsprechende Prozessoren liefern kann. Nun scheint es soweit zu sein: Im Herbst sollen die ersten Chargen ausgeliefert werden. Ob auch Apple bestellt, weiß man nur im Hauptquartier in Cupertino mit Gewissheit.