HomePod und HomePod mini: Lossless Audio und Dolby Atmos wohl bald verfügbar

Home-App mit neuem Schalter für Dolby Atmos



Quelle: 9to5Mac

Optionen sind im Bereich "Medien"zu finden



Mehrbenutzermodus kommt für deutsche Nutzer

Abonnenten von Apple Music kommen seit einigen Monaten in den Genuss von Lossless Audio und Dolby Atmos. Die im Streamingdienst des kalifornischen Unternehmens verfügbaren verlustfrei komprimierten Inhalte und 3D-Klänge lassen sich mit iPhones, iPads und Macs wiedergeben. Besitzer von HomePod oder HomePod mini allerdings warten nach wie vor auf das von Apple bereits im Mai dieses Jahres in Aussicht gestellte Update, das die Unterstützung der beiden Formate mitbringt. Bislang tat sich in dieser Hinsicht allerdings nichts.Wer einen oder mehrere smarte Lautsprecher aus Cupertino sein Eigen nennt, kann nun aber ein Licht am Ende des Tunnels erblicken. Apple hat nämlich jetzt die fünfte Beta von Version 15 der HomePod-Software zur Verfügung gestellt. Diese sorgt unter anderem dafür, dass in der Home-App ein neuer Schalter auftaucht, mit dem sich der Support für Dolby Atmos auf HomePod und HomePod mini aktivieren lässt. Das berichtet 9to5Mac . Die Lossless-Audio-Option stand bereits in einer früheren Betaversion zur Verfügung, war allerdings nicht bei allen Nutzern tatsächlich vorhanden. Das könnte jetzt auch auf die zusätzliche Einstellung für 3D-Klänge zutreffen.Voraussetzung für die Aktivierung von Lossless Audio und Dolby Atmos auf HomePod und HomePad mini ist der Einsatz der Betas von iOS 15 auf dem iPhone und der HomePod-Software 15. Ist das gegeben, sind die beiden Optionen in der Home-App zu finden. Hierzu tippt man nach dem Start der Anwendung auf das Haus-Icon in der linken oberen Ecke des Displays und dann auf "Einstellungen des Zuhauses". Nach der Auswahl des Profils muss der Bereich "Medien" geöffnet werden, dort tippt man schließlich auf "Apple Music", um die Einstellungen für Lossless Audio und Dolby Atmos vorzunehmen. Beide Optionen hat Apple mit kurzen Erklärungen versehen, welche das jeweilige Feature in knapper Form näher erläutern. Der iPhone-Konzern weist zudem darauf hin, dass die Wiedergabe von verlustfrei komprimierten Inhalten einen höheren Datenverbrauch zur Folge hat.Version 15 der HomePod-Software wird es darüber hinaus ermöglichen, zwei HomePod mini mit einem Apple TV zu verbinden. Zudem stellt Apple im Herbst voraussichtlich auch deutschen HomePod-Besitzern den Mehrbenutzermodus zur Verfügung. Wann die finale Version der neuen Software für die vernetzten Lautsprecher erscheint, ist bislang nicht bekannt, allzu lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern.