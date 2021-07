Apple aktualisiert HomePod-Beta, um Hardware-Schäden zu vermeiden

Was ist mit HomePod Software 14.6?

Nur Original-HomePod betroffen

Letzte Woche wurde bekannt, dass Nutzer der HomePod-Betaversion 15 vermehrt über Hardware-Defekte beim Orignal-HomePod klagen. Manche HomePods erhitzen sich im Betrieb sehr, wiederum andere lassen sich gar nicht mehr einschalten. Zuerst kamen nur Berichte bezüglich der HomePod-Software 15.0, welche aktuell nur per Einladung im AppleSeed-Programm zum Download bereitsteht, auf – doch einige Tage später meldeten sich auch Betroffene mit der aktuellen, finalen Version 14.6 zu Wort.Nun hat Apple damit begonnen, eine aktualisierte Beta-Version zu verteilen, welche wahrscheinlich die Überhitzungsproblematik aus der Welt schafft. Leider stehen noch keine Update-Notizen von Apple bezüglich des Updates bereit. Die Aktualisierung lässt sich nur über das AppleSeed-Programm herunterladen – für Entwickler oder Anwender im Apple-Beta-Programm stehen generell die HomePod-Betas nicht als Download zur Verfügung. Am AppleSeed-Programm kann nur per Einladung von Apple teilgenommen werden.Zuerst schien es so, als ob nur die HomePod-Beta 15.0 zu den Hardware-Problemen führt – doch einige Zeit später meldeten sich einige Nutzer mit der finalen HomePod-Software 14.6 zu Wort und klagten über ähnliche Ausfälle. Noch ist nicht klar, wie Apple hier verfährt: Sollten die Hardware-Schäden einen ähnlichen Grund haben, ist damit zu rechnen, dass Apple in Kürze auch eine aktualisierte Version der HomePod-Software 14.6 herausgibt. Unter Umständen handelt es sich bei der dritten Fassung der HomePod-Beta 15.0 um einen Testballon, ob die Probleme tatsächlich gelöst sind.HomePod-mini-Nutzer brauchen sich keine Gedanken zu machen: Von den Problemen ist nur der HomePod ohne Namenszusatz betroffen, welchen Apple Anfang des Jahres aus dem Verkauf nahm. Berichte zu defekten oder überhitzten HomePod mini kamen bislang noch nicht auf – daher ist davon auszugehen, dass diese nicht von den aktuellen Schwierigkeiten betroffen sind.