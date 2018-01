HomePod kurz vor Auslieferung: FCC gibt grünes Licht

Diese Woche wurde bekannt, dass die erste Million HomePods auf dem Weg zu Apple ist (wir berichteten: ) - nun gab auch die Federal Communications Commission grünes Licht für den Verkaufsstart. Viele der von der FCC nun freigegebenen Dokumente tragen ein Datum vom 27. September, was darauf schließen lässt, dass Apple seitdem an der Hardware nur noch wenige Änderungen durchgeführt hat.Am 5. Juni kündigte Apple auf der Worldwide Developers Conference den Smart-Speaker "HomePod" an, dessen Auslieferung eigentlich für Ende letzten Jahres anvisiert war. Apple musste aber die Markteinführung verzögern - es wird spekuliert, dass Apple mehr Zeit für die Software benötigte. Zuerst wird der HomePod in den USA, Großbritannien und Australien ausgeliefert. Analysten gehen davon aus, dass Apple in diesem Jahr mehr als 10 Millionen HomePods ausliefern wird - zum stolzen Preis von 350 Dollar und trotz Konkurrenz von Amazon und Google.Ein weiteres Indiz, dass der HomePod kurz vor der Auslieferung steht, wurde in den letzten Beta-Versionen von iOS 11.2.5 entdeckt: Diese beinhaltet bereits die lizenzrechtlichen und regulatorischen Dokumente für den HomePod.