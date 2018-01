HomePod: Vorverkauf startet in den ersten Ländern

Vorbestellungsphase beginnt in einzelnen Regionen

Siri zunächst nur auf Englisch verfügbar

Apple hat heute – wie vor einigen Tagen angekündigt – mit dem Vorverkauf des HomePod in Großbritannien, Australien und den USA begonnen. Kunden können den Siri-Lautsprecher in den drei genannten Regionen jetzt vorbestellen. Offiziell kommt der HomePod dort am 9. Februar auf den Markt. In Deutschland ist der Verkaufsstart laut des Unternehmens für das Frühjahr vorgesehen, wobei Apple keinen konkreten Termin nennt.Kunden können den Lautsprecher auf der Apple-Store-Seite der jeweiligen Region vorbestellen. In den USA ist die Siri-Box für 349 US-Dollar verfügbar (Store: ), in Australien für 499 australische Dollar (Store: ) und im Vereinigten Königreich für 319 Pfund (Store: ).Wer nicht in den genannten Ländern lebt und sich den HomePod trotzdem schon im Februar besorgen möchte, muss sich mit einigen Einschränkungen abfinden. Außer den länderspezifischen Stromsteckern gibt es auch bei Siri Abstriche hinsichtlich der verfügbaren Funktionen. Der Sprachassistent unterstützt auf dem HomePod aktuell nur die englische Sprache. Angesichts dessen muss jeder Kaufinteressent individuell abwägen, ob es sich lohnt, den HomePod aus den Startländern zu beziehen, oder noch auf den offiziellen Verkaufsbeginn hierzulande zu warten.