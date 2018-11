HomePod: Marktanteil steigt, aber weit hinter Amazon und Google

Amazon dominiert US-Markt für smarte Lautsprecher

Apple hat mit dem HomePod seit Februar einen Smartspeaker im Programm, der den etablierten Konkurrenten Amazon Alexa und Google Home Konkurrenz machen soll. Bislang konnte der Apple-Lautsprecher den Platzhirschen Studien zufolge praktisch kaum nennenswerte Marktanteile wegnehmen. Aktuell liegt der HomePod von den Verkaufszahlen her klar hinter den Wettbewerbern. Doch mit der zunehmenden Verbreitung intelligenter Lautsprecher nimmt auch die Präsenz des HomePods in Haushalten immer mehr zu, so eine Analyse des Marktforschungsunternehmens CIRP.In den USA wurden im dritten Quartal 2018 demnach 53 Millionen Smartspeaker verkauft (zweites Quartal: 50 Millionen). 70 Prozent davon waren Echo-Produkte, deutlich dahinter folgen Home-Lautsprecher von Google mit 25 Prozent und weit abgeschlagen liegt der HomePod mit 5 Prozent. Der Vergleich zwischen den Alexa- sowie Home-Geräten auf der einen Seite und dem HomePod auf der anderen Seite hinkt aber ein wenig, da Amazon und Google ihre Lautsprecher größtenteils für einen wesentlich geringeren Preis verkaufen als Apple den HomePod.Viele Käufer entscheiden sich für smarte Lautsprecher zwischen 49 und 129 US-Dollar. Der HomePod (349 US-Dollar) ist jedoch in einem völlig anderen Preissegment angesiedelt. Aber auch der Apple-Speaker findet immer mehr Kunden. Weitere Käuferkreise könnte Apple etwa mit einem HomePod mini zum geringeren Preis erschließen. Einige Berichte der letzten Monate deuteten entsprechende Pläne des Unternehmens an. Demzufolge erwägt Apple, eine kleinere, preisgünstigere Variante des HomePod zu veröffentlichen. Konkrete Informationen zu einem möglichen Termin für den Marktstart gibt es bislang keine.