HomePod: Erstes Foto in freier Wildbahn

HomePod inklusive Stromkabel

HomePod-Symbol in iPhone-Geräteoptionen

Der Marktstart des HomePod lässt zwar noch einige Monate auf sich warten. Doch innerhalb der letzten Tage gab es mehrere Sichtungen von Apples intelligentem Siri-Lautsprecher in freier Wildbahn, was auf sich intensivierende Tests außerhalb des Firmengeländes hinweisen könnte. Instagram-Nutzerhat ein Foto veröffentlicht, das mutmaßlich einen frisch ausgepackten HomePod neben der Originalverpackung zeigt.[banner]Zudem erschien auf dem iPhone des Investors Andreessen Horowitz eine Verbindungsoption, die sich wahrscheinlich auf den in der Nähe betriebenen Apple-Lautsprecher bezieht.Auf dem von themrlinc hochgeladenen Bild ist ein weißer HomePod zu sehen, neben dem das noch zusammengerollte und vermutlich ebenfalls in Apple-typischem Weiß gehaltene Stromkabel liegt. Da es sich um eine Aufnahme in schwarzweiß handelt, sind Aussagen über etwaige Farben nur schwer zu treffen. Hinter dem mutmaßlichen HomePod befindet sich eine Schachtel, die von der Aufmachung her an Apples Verpackungen für andere Hardwareprodukte wie iPhone oder iPad erinnert.Laut der Instagram-Ortsangabe stammt die Aufnahme aus Shanghai (China). Da der Post von einem anonymen Instagram-Account stammt und weitere Angaben fehlen, ist die Authentizität des dargestellten Geräts nicht sicher.Ein anderer Hinweis auf die Präsenz des HomePods erschien auf dem iPhone von Andreessen Horowitz. Als sich der Investor in Menlo Park (Kalifornien) aufhielt, zeigte ihm das iOS-Control-Center als Medienausgabe-Option ein Symbol , das dem Apple-Lautsprecher ähnlich sieht.Das mitbetitelte Icon entspricht Apples Design-Ästhetik und könnte der HomePod sein, den ein Apple-Mitarbeiter zufällig in der Nähe von Horowitz’ iPhone ausprobierte. Genau wie bei dem Instagram-Foto besteht auch hier keine Gewissheit darüber, dass es sich tatsächlich um besagte Apple-Hardware handelt.Der HomePod wird laut Apple-Angaben im Dezember zunächst ausschließlich in Großbritannien, Australien und den USA auf den Markt kommen. Der Preis des Siri-Lautsprechers beträgt 349 US-Dollar.