Wie die Einrichtung des HomePods funktioniert

Diesmal verrät nicht die HomePod-Firmware Details über das iPhone, sondern die iOS-Beta Details über den HomePod. So ließen sich jetzt zahlreiche Strings finden, aus denen hervorgeht, wie die Inbetriebnahme und Einrichtung des neuen Lautsprechersystems funktioniert. Die gefunden Textschnipsel weisen darauf hin, dass iPhone, iPod touch oder iPad erforderlich sind, anscheinend bleibt der Mac bei den ersten Schritten außen vor. Direkt nach dem Einschalten leitet der Assistent durch alle wichtigen Einstellungen. Anders als bei sonstigen iOS-basierten Systemen muss Siri die ganze Zeit über aktiviert sein. An einer Stelle liest Siri einen vierstelligen Code vor, der dann auf dem zu koppelnden iOS-Gerät einzugeben ist. Da der HomePod zwar über eine LED-Sektion für simple Status-Informationen, nicht jedoch über ein Display verfügt, müssen Zahlenfolgen akustisch ausgetauscht werden.Nutzer müssen auf dem gekoppelten iOS-Gerät noch einmal ihre Apple ID bestätigen, wenn sie via iCloud syncen bzw. Apple Music nutzen wollen. Unklarheit herrscht noch, wie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung umgegangen wird. Andere Textstellen suggerieren nämlich, dass manche Schritte in diesem Fall nicht abzuschließen sind. Um den HomePod überhaupt in Betrieb nehmen zu können, muss dieser mit einem WPA/WPA2-Netzwerk verbunden sein. Die folgenden beiden Bilder stammen vom Entwickler Guilherme Rambo , der erst gestern auch Informationen zur Bedienung von iOS ohne Home-Button ans Tageslicht gefördert hatte.Der Nutzer hat direkt beim Einrichten die Möglichkeiten, sich für eine Siri-Stimme zu entscheiden, optional anonymisierte Diagnose-Daten an Apple zu senden und automatische Updates zu aktivieren. Auch Synchronisierung oder Aktualisierung mehrerer HomePods auf einen Schlag ist möglich. Auf der berührungsempfindlichen LED-Fläche an der Oberseite erscheinen im Betrieb Steuerelemente für Lautstärke, Wiedergabe und Siri-Aktivierung ("Touch to Speak"). Bis erste Nutzer eigene Erfahrungen mit der Einrichtung des HomePods sammeln können, vergehen noch mehr als drei Monate. Erst im Dezember beginnt Apple mit der Markteinführung in den USA.