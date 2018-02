HomePod: Apple-Mitarbeiter zahlen nur die Hälfte

HomePod zum halben Preis

Anlässlich des Verkaufsstarts von Apples HomePod wird das Unternehmen allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die sprachgesteuerte Box zu einem stark vergünstigten Preis zu erwerben. Eine ähnliche Aktion gab es bereits zum Marktstart der Apple Watch im Jahr 2015.Zum Verkaufsbeginn des HomePod in Großbritannien, Australien und den USA am 9. Februar können Apple-Mitarbeiter die Box für die Hälfte des eigentlichen Preises beziehen. Dies gaben einige Angestellte des Unternehmens via Twitter bekannt . Auch Technologie-Experte Mark Gurman von Bloomberg bestätigte den Mitarbeiterrabatt.In den USA zum Beispiel zahlen Angestellte des Unternehmens wegen des reduzierten Preises rund 175 US-Dollar (Einzelhandelspreis: 349 US-Dollar) für das Gerät. Laut Gurman gilt die Reduzierung für die nächsten zwei Monate.Der vergünstigte Mitarbeiter-Preis zur Einführung einer neuen Produktkategorie ist bei Apple nichts Neues. Im Jahr 2015 gab das Unternehmen den eigenen Angestellten – genau wie jetzt beim HomePod – die Gelegenheit, die Apple Watch und Watch Sport für die Hälfte des eigentlichen Verkaufspreises zu erwerben. Die Rabattaktion galt seinerzeit für 90 Tage.