HomePod-Spots: Apple bewirbt die Audio-Qualität, nicht Siri

Als die ersten Gerüchte darüber auftauchten, dass Apple dem großen Erfolg Amazons mit dem Echo-Lautsprecher folgen und einen eigenen Smart Speaker veröffentlichen wolle, nannten es alle noch den »Siri-Speaker«. Man ging davon aus, dass auch Apple den Fokus auf den virtuellen Sprachassistenten und dessen intelligente Beantwortung von Fragen und Erfüllung von Aufträgen legen würde. Schon bei der Präsentation auf der WWDC im letzten Jahr wurde dann klar: Der HomePod soll nicht die Alternative zum Echo sein, sondern als hochqualitativer Lautsprecher wahrgenommen werden, bei dem Siri nur die Bedienoberfläche darstellt.In diesem Sinn hat Apple auch die ersten vier Werbeclips für den HomePod gestaltet, die am Wochenende veröffentlicht wurden. Nachdem das Gerät in den USA, Australien und Großbritannien seit Freitag vorbestellbar ist und am 9. Februar in die Läden kommt, will Apple das Kaufinteresse durch einen Musikfokus erhöhen. Alle vier Spots dauern etwa 15 Sekunden und zeigen zunächst nur das Wort »HomePod«. Je nach Titel des Clips - Distortion, Bass, Beat, bzw. Equalizer - verzerrt sich der Schriftzug auf verschiedene Weise, beispielsweise in Gestalt einer Audiowelle, passend zur abgespielten Musik. Es folgen kurze Einblendungen des schwarzen und des weißen HomePod-Gehäuses mit der abschließenden Aufforderung »Order Now«. Auffällig ist die Videobeschreibung in YouTube, die bei allen vier Clips gleich lautet: An erster Stelle steht »A breakthrough speaker«, gefolgt von »The ultimate music authority«. Erst auf dem dritten Platz folgt »An intelligent home assistant«.Der HomePod soll noch in diesem Frühjahr auch in den deutschen Handel kommen. Mit seinen sieben kreisförmig angeordneten Hochtonlautsprechern, dem Woofer, mehreren Mikrofonen und dem A8-Chip misst er den ihn umgebenden Raum aus und konfiguriert die Soundausgabe entsprechend für maximale Audioqualität. Mehrere HomePods können mittels Apples AirPlay-2-Protokolls auch gekoppelt angesteuert werden und beispielsweise in verschiedenen Räumen die gleiche Musik abzuspielen oder auch um Stereo-Sound zu erzeugen. Für AirPlay 2 müssen Käufer allerdings noch warten, bis iOS 11.3 veröffentlicht wurde und ein Software-Update für den HomePod zur Verfügung steht (MTN berichtete: ).