"Hinter dem Mac": Prominente Kreative berichten, wie sie von Apple-Rechnern profitieren

Schauspieler, Musiker und andere Kreative

M1-Mac als perfektes Werkzeug für Freischaffende

Apple betont seit jeher die große Bedeutung der hauseigenen Rechner für Kreative. Schon Apple-Mitgründer Steve Jobs zeigte sich im Rahmen der "Think Different"-Promotion vor mehr als 20 Jahren überzeugt davon, dass alle in der Werbekampagne vertretenen Künstler und sonstigen bedeutenden Persönlichkeiten (wie Pablo Picasso) bestimmt einen Mac benutzt hätten – sofern dieser zu ihrer jeweiligen Schaffenszeit schon verfügbar gewesen wäre. Die neue Apple-Kampagne "Hinter dem Mac" stellt Vertreter der Kreativbranche aus deutschen Städten in den Mittelpunkt – darunter Prominente wie Schauspieler Daniel Brühl.Unter dem Motto "Von Dresden über Rüspel bis Berlin – überall verändern Menschen mit ihrer Kreativität unsere Welt" präsentiert Apple auf der eigens dazu eingerichteten Website zahlreiche Kreative, die Macs für ihre Arbeit nutzen. Den Anfang macht Jonas Lindstroem in Berlin. Der Fotograf und Regisseur zeichne sich durch einen charakteristisch-minimalistischen Stil aus, so der Beschreibungstext. Auch Schauspieler, Regisseur und Botschafter des UN World Food Programms Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!; Rush; The Cloverfield Paradox) beteiligt sich an der Kampagne.Die ehemalige Tagesschaumoderatorin Linda Zervakis vertritt Hamburg. Als Autorin und Betreiberin eines Podcast nutze auch sie Apple-Rechner, um ihre Ideen umzusetzen – ebenso wie Fatih Amin. Der Hamburger Golden-Globe-Gewinner, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent setzt in seinen Werken auf Lokalkolorit und viel Authentizität. Nadine Redlich zählt ebenso zu den Beteiligten. Die Comic-Zeichnerin aus Düsseldorf beschäftige sich in ihren Werken humorvoll mit Themen wie Selbstzweifel und Stressbewältigung. Hinzu kommen Musiker wie Roger Rekless und Ebow, die ihre Klangwelten an Macs konzipieren.Zusätzlich zu den Personen bewirbt Apple auf der "Hinter dem Mac"-Website die Features der eigenen Rechner. Das Unternehmen thematisiert insbesondere die Performance der M1-Macs. Mithilfe des Leistungspotenzial können Freischaffende ihre ganze Kreativität ausleben, so Apples Botschaft. Hinzu komme die lange Akkulaufzeit, die auch schonmal längere Kreativschübe unterwegs ermöglichen. Der Kreativprozess profitiere ebenso vom Support für iPhone- sowie iPad-Apps – und den sonstigen Features von macOS.