„Behind the Music“: Apple zeigt Macs als ideale Rechner für Musiker

Apples Botschaft: Macs helfen bei der Musikkarriere

Apple-Rechner helfen Musikern dabei, ihre künstlerischen Visionen zu verwirklichen – so die Botschaft von Apples neuem Werbeclip „Behind the Music. Behind the Mac“. Der Beschreibungstext bei YouTube verweist auf die große Spannweite verschiedener britischer Interpreten, die Macs zur Kreation ihrer Lieder verwenden: „Vom Schlafzimmer bis hin zur Stadiontour, die britische Musikszene ist lebendig.“Apple zeigt im Video Schwarz-Weiß-Fotos vieler aufstrebender und bekannter Künstlermaus Großbritannien, die während ihres Schaffungsprozesses einen oder mehrere Macs nutzen. Der Musiktrack des Videos stammt von Swindle feat. Rider Shafique, P Money, D Double E & Daley und lautet „What We Do“.Zusätzlich zum Clip hat Apple die Website „Behind the Mac“ freigeschaltet, die thematisch an den Videoinhalt anknüpft . Musiker überall entscheiden sich für einen Mac, so Apple. Die hauseigenen Rechner seien für Künstler in jedem Karriereabschnitt hilfreich. Mit GarageBand etwa sei bereits ein „Musikstudio“ samt einer Sound-Library der unterschiedlichsten Instrumente an Bord. Für anspruchsvollere Bedürfnisse gebe es Tools wie Logic Pro X, das Künstler beim Songwriting-Prozess und dem Mix entscheidend unterstütze. Via MainStage 3 seien Macs zudem auch bei Live-Auftritten ein essenziellen Werkzeug.