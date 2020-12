Hewlett Packard Enterprise verlässt das Silicon Valley

Beginnt ein Exodus?

Apple sitzt auf ehemaligem HP-Gelände

HP ist einer der Gründungsväter und Urgesteine im Silicon Valley. Wenn man heute allerdings von Hewlett-Packard spricht, so handelt es sich um ein gänzlich anderes Unternehmen als in früheren Jahren. 2014 hatte Hewlett-Packard bekannt gegeben, sich vollständig neu aufzustellen und das Unternehmen in zwei Bereiche zu spalten. Was bis 2015 noch die "Hewlett-Packard Company" war, "HP" galt stets nur als inoffizielle Abkürzung bzw. Zeichenfolge im Logo, wurde dann erstmals offiziell zu HP Inc. Gleichzeitig entstand aber auch Hewlett Packard Enterprise – was rund 80 Prozent der Geschäftsbereiche und Beschäftigen ausmachte. Die Abteilungen rund um PCs und Drucker firmieren als "HP Inc", das Unternehmensgeschäft als Hewlett-Packard Enterprise. HP Inc. hat indes stark an Bedeutung eingebüßt und wäre Anfang des Jahres beinahe sogar von Xerox geschluckt worden.Jetzt gab Hewlett Packard Enterprise bekannt, dass man dem Silicon Valley den Rücken kehren wolle – das Hauptquartier soll von Kalifornien nach Houston, Texas verlegt werden. Den Campus will HP zwar nicht aufgeben, allerdings die wichtigsten Bereiche abziehen. Der Abschied vom Silicon Valley ist ein beachtlicher Schritt, wenngleich HP nicht der einzige namhafte Hersteller bleibt. Vielerorts ist schon von einem Exodus die Rede, denn neben HP und Dropbox suchen auch zahlreiche andere Unternehmen nach neuen Standorten. Längst sind die Vorteile eines stark konzentrierten Technologie-Riesenparks nicht mehr so maßgeblich wie in den 90er und 00er Jahren. Dem stehen aber die Nachteile immenser Mieten und sonstiger Kosten gegenüber.Der Apple Park, Apples Unternehmenssitz, befindet sich übrigens auf dem ehemaligen HP-Areal. HP hatte das Gelände nicht mehr genutzt, nachdem das Unternehmen zunächst nach Palo Alto, dann nach San Jose abgewandert war. Einen bebilderten Bericht, wie aus dem HP-Areal der schmucke Apple Park wurde, hatten wir vor wenigen Jahren veröffentlicht: