Gurman: Apple plant weiterhin neues MacBook Air zur WWDC – aber ohne Farbenreichtum

Neues Design

Lieferkettenprobleme könnten Ankündigung verhindern

Am heutigen Abend startet Apple die mit der Keynote die Worldwide Developers Conference – und trotz des Namens richtet sich die Eröffnungsveranstaltung weitgehend an Kunden statt an Entwickler. Der Konzern wird am heutigen Abend einen ersten Blick auf iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 und watchOS 9 gewähren – und kurz nach der Keynote stehen meist die ersten Entwicklervorabversionen zum Download bereit. Eine öffentliche Testversion folgt meist einen Monat später, welche alle Mitglieder im kostenlosen Public Beta Programm ohne weitere Voraussetzungen herunterladen können.Doch am heutigen Abend soll Apple der Gerüchteküche nach nicht nur Software präsentieren, sondern auch neue Hardware. Viele verlässliche Quellen gehen davon aus, dass Apple die nächste Generation der M-Chips vorstellt. Der neue Prozessor soll zuerst in einem komplett runderneuertem MacBook Air zum Einsatz kommen.Das neue MacBook Air soll ein ähnliches Design wie die aktuellen 2021er MacBook-Pro-Modelle mitbringen. Das Display soll genau wie beim Pro-Modell mit sehr dünnen Rändern daherkommen – und wahrscheinlich auch die Einkerbung an der Oberkante erben, in welcher die FaceTime-Kamera untergebracht ist. Ferner soll das 2022er MacBook Air auch die Tastatur des MacBook Pro erhalten. Schon seit einem Jahr gibt es Gerüchte, dass Apple das MacBook Air in den Farben des Anfang 2021 vorgestellten iMac M1 anbietet – doch Mark Gurman ist hier anderer Auffassung:Das aktuelle MacBook Air kann der Kunde in drei Farben bestellen: Gold, Space Gray und Silber. Gurman rechnet damit, dass Apple die Farbpalette beibehält – und möglicherweise nur um eine blaue Variante ergänzt. Doch die sieben Farben des 2021er iMacs bleiben Apples Tischrechner vorbehalten.Einzig die momentanen Fabrikschließungen in China aufgrund der Corona-Pandemie könnten einer möglichen Vorstellung im Weg stehen, so Gurman. Wenn der Lockdown dazu führt, dass zwischen Ankündigung und Auslieferung eine deutliche zeitliche Lücke entsteht, wird Apple die Präsentation erst zu einem späteren Zeitpunkt durchführen.