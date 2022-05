Bloomberg: Mac-Ankündigung zur WWDC 2022 möglich – wahrscheinlich MacBook Air mit M2

Komplett neues Gerät

Nächste Generation der M-Chips

Lieferkettenproblematik

Apple-Mitarbeiter verwenden bereits neue Modelle

Normalerweise stellt Apple auf der Worldwide Developers Conference selten neue Hardware vor – doch in diesem Jahr könnte dies anders sein. Laut Bloomberg plant Apple auf der diesjährigen Entwicklermesse die Vorstellung einer neuen Generation des MacBook Air. Die Keynote zur WWDC 2022 findet am Montag in einer Woche um 19 Uhr deutscher Zeit statt – und wie üblich wird MacTechNews.de natürlich über alle Neuerungen berichten.Das MacBook Air gehörte zu den ersten Geräten, welche Apple auf die neuartigen M-Chips im November 2020 umstellte. Doch obwohl Apple das gesamte Innenleben inklusive der Prozessorarchitektur auswechselte, blieb das Gehäuse und die Display-Größe identisch zur Vorgängergeneration. Seitdem ranken sich Gerüchte, dass Apple ein komplett neues MacBook Air plant – besonders, weil das günstigste MacBook das meistverkaufte Apple-Laptop ist.Das MacBook Air soll als erstes Modell die nächste Generation der M-Chips erhalten. Beim M2 liegt der Fokus allerdings weniger auf Performance, sondern auf Energieeffizienz. Ähnliche Quantensprünge wie beim Umstieg von den vorherigen Intel-Chips auf die M-Prozessoren sind also nicht zu erwarten. Dennoch dürfte der M2 die Grundlage für kommende Mac-Modelle legen, welche dann auf Performance ausgerichtet sind.Mark Gurman von Bloomberg meldet, dass wenn Apple überhaupt Hardware auf der WWDC 2022 ankündigt, es sich wahrscheinlich um neue Macs handelt – und am wahrscheinlichsten um die nächste Generation des MacBook Air. Doch aktuell hat Apple mit schweren Lieferkettenproblemen aufgrund von Lockdowns in China zu kämpfen. Diese könnten Apple einen Strich durch die Rechnung machen und den Konzern dazu zwingen, die Ankündigung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Denn auch aktuell steht es nicht gut um die Verfügbarkeit: Häufig müssen Käufer bis August warten, wenn sie aktuell ein Apple-Laptop oder Desktop kaufen.Bereits im April kam ein Bericht auf, nach dem Apple intern bereits neun neue Mac-Modelle mit unterschiedlichen M-Prozessoren testet. Daher hält Bloomberg es für sehr wahrscheinlich, dass zwar die Entwicklung weitgehend abgeschlossen ist, aber Lieferkettenprobleme eine Ankündigung verhinderten.