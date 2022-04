Bericht: "HomePod TV" weiterhin geplant – HomePod + Apple TV in einem

Auf den HomePod könnte ein HomePod TV folgen

Wohl erst 2023 – wenn überhaupt

Die Frage, wann endlich eine überarbeitete Version des 2018 vorgestellten HomePods erscheint, beantwortete Apple in zweierlei Weise: einerseits mit der Einführung des HomePod mini, andererseits mit der Einstellung des großen Modells. Ein Blick auf das Produktionsdatum der letzten im Frühjahr 2021 verkauften HomePods zeigte, dass es sich immer noch um die Initialproduktion von 2018 handelte. Ganz offensichtlich hatte sich Apple grundlegend verschätzt und verkaufte bis zum Schluss Lagerbestände. Allerdings gab es weiterhin Berichte, Apple arbeite trotz des Flops an einer Neuauflage des HomePods, wenngleich unter etwas anderen Vorzeichen.Während die überwiegende Mehrheit der Nutzer offensichtlich keinen Mehrwert in Apples smarten Lautsprecher sah – ganz im Gegensatz zu deutlich günstigeren Systemen – will sich Apple angeblich an eine Neuausrichtung wagen. Laut Mark Gurmans PowerOn -Newsletter sind die Pläne nämlich noch nicht vom Tisch, den HomePod und das Apple TV zu fusionieren. Obwohl es recht sicher keinen größeren HomePod mehr gibt, der als reines Musiksystem fungiert, könnte eine Art "HomePod TV" tatsächlich Marktreife erlangen. Dieses soll angeblich ein Display sowie eine FaceTime-Kamera mitbringen und damit als multifunktionales Gerät dienen. Sofern es dazu kommt, würde aber erneut die Frage im Raum stehen, ob das klassische Apple TV noch eine Zukunft hat.Erstmals waren Berichte über die neue Produktgattung im Frühjahr 2021 aufgekommen. Allerdings hieß es damals schon, frühestens 2022 sei mit der Einführung zu rechnen. Da es bislang keine konkreteren Meldungen gab, erscheint hingegen auch Herbst 2022 als nicht übermäßig wahrscheinlich. Andere Hersteller bieten indes schon seit geraumer Zeit vergleichbare Konzepte. Der "Echo Show" von Amazon verfügt beispielsweise über ein Display, sodass es sich um mehr als nur einen Alexa-basierten Lautsprecher handelt. Mithilfe von Erweiterungen, bei Amazon heißen diese "Skills", ist es sogar möglich, direkt auf dem Gerät TV-Streaming zu verwenden.