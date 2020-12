Goldman Sachs: Herausragendes Jahr für den Mac

Heimanwender sorgen für dickes Plus

Schlechte Nachrichten für Desktop-PCs

Im Mac-Bereich lief es für Apple in den vergangenen Monaten außerordentlich gut. Vor einem Jahrzehnt, als der (kurzzeitige) Tablet-Boom gerade anlief, hatte kaum jemand prophezeit, dass auf dem klassischen Computermarkt noch einmal so starkes Wachstum möglich ist. 2020 zeigte hingegen, wie wichtig vor allem Notebooks sind. Rod Hall von Goldman Sachs lässt in einer Nachricht an Investoren noch einmal Revue passieren, wie sich die Zahlen entwickelten . Über alle Hersteller hinweg legte der PC-Markt im Jahresvergleich um 18 Prozent zu – wofür vorrangig die Corona-Pandemie und zusätzlicher Hardware-Bedarf für das Home-Office sowie Home-Learning verantwortlich war. Apple übertraf diese Werte hingegen deutlich – im dritten Quartal 2020 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 50 Prozent.Insgesamt wird der Markt derzeit stark von Heimanwendern getragen, Goldman Sachs geht von einem Wachstum von 33 Prozent aus. Unternehmenskunden machten hingegen nur ein Plus von rund 6 Prozent aus. Durchschnittlich gaben Nutzer 764 Dollar pro Computer aus, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar nennt Hall keine Daten für den Mac, da allerdings nur ein einziges Modell im Sortiment in dieser Preisspanne rangiert, kann man nur ahnen, wie deutlich Apple über dem Marktdurchschnitt liegt.Für klassische Desktop-PCs geht es indes weiter deutlich bergab – Goldman Sachs spricht von -18 Prozent. Jene Entwicklung hält inzwischen schon so viele Jahre an, dass es sehr unwahrscheinlich ist, noch einmal einen anderen Trend zu beobachten. Im kommenden Jahr könnte die Branche indes unter ziemlichem Druck stehen, denn viele Käufe sind nun getätigt, die Nachfrage werde zurückgehen. Für einen Hersteller gelte diese Prognose allerdings nicht, wie es in der Analyse heißt. Apple habe mit den neuen M1-Macs sowie den für Frühjahr erwarteten, weiteren Modellen beste Chancen, weiteres Wachstum zu erzielen. Gerüchten zufolge könnte das MacBook Pro 16" mit Apple-Chips im März erscheinen.