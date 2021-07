Gerücht: Apple verzögert die Einführung des iMac 30"/32 auf nächstes Jahr

Strategie: Volle Aufmerksamkeit auf eine Modellreihe

Noch heiß diskutiert: Welchen Chip für den großen iMac?

Wer sich derzeit nach den teuersten Macs im Sortiment umsieht, findet nicht unbedingt auch die bedingungslos schnellsten Geräte vor. Besonders trifft dies auf die meisten Konfigurationen des MacBook Pro 16" zu, doch auch das Preis-Leistungs-Verhältnis des iMac 27" stimmt im Vergleich zur 24"-Variante mit M1-Chip nicht mehr. Wer jedoch auf eine baldige Ablösung des großen iMacs wartet, muss wohl noch geduldiger sein als potenzielle Käufer eines MacBook Pro 16" mit M1X. Bereits im Mai hatte Bloomberg berichtet, dass Apple die Entwicklung des iMac 30"/32" angehalten hatte, um sich stattdessen vollständig auf die Umstellung des kleinen iMacs zu konzentrieren. Gleichzeitig könnten auch Produktionserwägungen eine Rolle gespielt haben, denn die Lage auf dem Chip-Markt ist bekanntlich sehr angespannt.Nun heißt es vom Leaker DylanDkt , Apple plane für dieses Jahr keine Einführung des High-End-iMacs mehr. Bis ins erste Quartal 2022 habe man sich daher auf jeden Fall zu gedulden. Als Begründung nennt er dann jedoch keine Lieferschwierigkeiten, sondern rein strategische Erwägungen. Zwar präsentiere Apple im vierten Quartal erste Macs mit M1X-Chip, den iMac verschiebe Apple hingegen mit voller Absicht. Man wolle "Aufmerksamkeits-Konkurrenz" zwischen verschiedenen Modellreihen vermeiden. Zuerst soll die Technik-Welt also das MacBook Pro 16" feiern – und erst mit zeitlichem Abstand den großen iMac umjubeln.Keine weiteren Angaben macht DylanDkt zur Ausstattung. Beispielsweise wird in der Gerüchteküche intensiv diskutiert, ob der leistungsfähigste iMac einen M1X-Chip oder gleich einen M2X-Prozessor erhält. Letztgenanntes Detail hatte Mark Gurman in die Runde geworfen und damit Überlegungen angefacht, wonach der Nachfolger des iMac 27" vielleicht sogar erst für Sommer 2022 zu erwarten ist. Der erste M2 soll angeblich im Frühjahr 2022 für das runderneuerte MacBook Air bereitstehen, der iMac 30"/32" erhalte hingegen auf jeden Fall einen Chip der schnelleren X-Serie.