Für wen sich der Umstieg auf das iPhone 8 lohnen kann

Gleich zwei neue iPhone-Generationen hat Apple präsentiert, eine davon lässt sich ab morgen bestellen. Viele Nutzer fragen sich nun, ob sie von ihrem bisherigen iPhone auf die neue Baureihe umsteigen sollen. Wir fassen im Folgenden zusammen, was die großen Änderungen des iPhone 8 im Vergleich zu den Generationen zuvor ist, um damit die Entscheidung etwas zu vereinfachen.Wie in den meisten Fällen gilt, dass der jährliche Wechsel auf die jeweils aktuelle Generation eher etwas für Liebhaber oder besonders technikbegeisterte Nutzer ist, die immer auf die neueste Technologie setzen möchte. In den meisten Fällen lohnt sich der Umstieg von iPhone 7 auf das iPhone 8 nicht. Zu wenig maßgeblich fallen die Änderungen aus, um den Neukauf zu rechtfertigen. Sicherlich sind alle wesentlichen Einzelkomponenten des iPhone 8 etwas besser als die des iPhone 7 (Prozessor, Display, Kamera mit Portrait Lighting), bis auf die Unterstützung für kabelloses Laden gibt es aber kaum funktionelle Unterschiede.Die Unterschiede zwischen iPhone 6s und iPhone 7 hielten sich bereits stark in Grenzen. Neu war lediglich die Dual-Kamera im 5,5"-Modell sowie der übliche Zuwachs an Rechenleistung. Der Wechsel von iPhone 6s auf iPhone 8 mit 4,7"-Display ist daher ebenfalls kein gewaltiger Schritt, denn weiterhin gibt es nur im 5,5"-iPhone eine Dual-Kamera. Wer vom iPhone 6s Plus umsteigt und viel Wert auf Fotografie legt, hat hingegen ein Argument für den Wechsel auf die 2017er Generation.Nutzer von iPhone 6 und iPhone 6 Plus erhalten neben dem neuen Kamerasystem sowie spürbar längerer Akkulaufzeit auch 3D Touch sowie den erheblich schneller arbeitenden Fingersensor (das iPhone 6 setzte noch auf Touch ID der ersten Generation). Auch die gebotene Prozessorleistung hat sich vervielfacht. Dies ist insofern entscheidend, als dass ARKit mindestens ein iPhone 6s voraussetzt und Nutzer des iPhone 6 daher nicht an der AR-Revolution teilhaben können - sollte diese wie prognostiziert kommen. Das iPhone 6 ist somit die erste iPhone-Baureihe, bei der man fast uneingeschränkt zu einem Umstieg raten kann.Das im Jahr 2013 präsentierte iPhone 5s setzt noch auf ein 4"-Display, Varianten mit größeren Displays waren damals nicht vorhanden. Als wesentliche Unterschiede zwischen iPhone 5s und iPhone 8 zählen neben den bereits angeführten Punkten Kamera, Display, Rechenleistung, Grafikleistung, langsamerem Touch ID (das iPhone 5s war das erste iPhone mit Fingerabdrucksensor) auch die fehlende NFC-Funktionalität. Apple Pay wird sich mit dem iPhone 5s daher nicht nutzen lassen - sollte es irgendwann hierzulande einmal kommen. Bildstabilisierung gibt es ebenso wenig wie 4K-Aufnahme. Sofern das große Display kein Ausschlusskriterium ist, kann der Umstieg auf die aktuelle Generation empfohlen werden. Wer bei 4" bleiben möchte, findet mit dem iPhone SE eine interessante Alternative.Vor fünf Jahren erschien das iPhone 5 und markierte den Umstieg von 3,5" auf 4"-Display. In den meisten Bereichen mutet das Gerät inzwischen antiquiert an. Zu den oben genannten Unterschieden kommt noch ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu: Das iPhone 5 verfügt über keine A-Prozessor mit 64 Bit, zum Einsatz kam noch der 32-bit A6. Aus diesem Grund kann kein iOS 11 mehr installiert werden. Auch Touch ID gab es beim iPhone 5 nicht, sodass Entsperrung ausschließlich via Passcode möglich ist. Generell sprechen nahezu keine Gründe mehr gegen einen Umstieg auf das iPhone 8 - oder zumindest auf ein iPhone SE, sollten 4,7" oder gar 5,5" als viel zu groß empfunden werden.Es soll auf jeden Fall ein neues iPhone geben, Sie sind aber unsicher, ob es ein iPhone 8 oder ein iPhone X werden soll? Dann entscheidet ganz klar Ihre Technikbegeisterung. Das iPhone 8 ist deutlich günstiger, bietet aber dieselbe Rechenleistung und dieselbe hochwertige Rückkamera. Nicht vorhanden ist hingegen Face ID, auch ein OLED-Display verbaut Apple nur im iPhone X. Wem es sehr wichtig ist, alle von Apple verfügbaren Technologien zu erhalten und der Preis nicht das wichtigste Kriterium ist: Dann warten Sie besser auf das iPhone X. Alle anderen Nutzer, gerade solche, die Face ID gegenüber ablehnend eingestellt sind und weiter beim Fingerabdruck bleiben wollen, sind mit dem iPhone 8 besser bedient.Vorbestellen lässt sich das iPhone 8 ab morgen. Mobilfunkanbieter wie die Telekom bieten bereits seit Wochen Reservierungen an (Zur Reservierungsseite der Telekom: ), bei Apple wird das iPhone 8 unter diesem Link zu bestellen sein: . Sowohl bei Vodafone ( ) als auch bei o2 ( ) ist derzeit noch keine massive Bewerbung der neuen Generation wie bei der Telekom zu finden.