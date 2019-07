Für autonomes Apple-Auto: Ausfahrbare Stoßstange mit Aufblas-Mechanismus

Stoßstange lässt sich per Aufblas-Mechanismus ausfahren

Leichteres Einparken, besserer Aufprallschutz

Bei Apples „Project Titan“ mehreren sich seit einiger Zeit die Hinweise darauf, dass das Unternehmen die Konstruktion eines autonomen Fahrzeugs zunehmend forciert. Nachdem zwischenzeitlich Gerüchte aufkamen, wonach Apple sich auf die Entwicklung eines intelligenten Fahrassistenten beschränken könnte, weist inzwischen wieder vieles auf ein selbstfahrendes Fahrzeug aus Cupertino hin. Das jüngste Indiz ist ein neuveröffentlichtes Apple-Patent, in dem es um eine innovative Stoßstange für Autos geht.Genauer gesagt beschäftigt sich das vom US-Patentamt veröffentlichte Apple-Patent mit einem ausfahrbaren Stoßstangen-System, das bei Fahrzeugen zum Einsatz kommen soll. Mithilfe eines aufblasbaren Bereichs hinter der Stoßstange wird diese sich über den entsprechenden Mechanismus nach vorne und wieder zurück bewegen lassen. An den Seiten bleibt die Stoßstange durch die Unterstützung flexibler Scharniere immer mit der Karosserie des Fahrzeugs verbunden.Da es sich um eine Entwicklung für ein selbstfahrendes Auto handelt, dürfte das Ein- und Ausfahren der Front- und Heck-Stoßstange automatisch vonstatten gehen. Das Fahrzeug soll mithilfe von Sensoren selbst erkennen, wann welche Stoßstangen-Position erforderlich ist.Über die Vorteile einer solchen Stoßstange gibt es bislang nur Spekulationen.Beim Einparken könnte sich die Stoßstange etwa einziehen. Je mehr Platz sich bei einem Fahrzeug vorne und hinten einsparen ließe, desto einfacher wären Parkvorgänge – egal ob zwischen anderen Autos oder in verwinkelten Gassen.Außer dem schon erwähnten Parken und dem Rangieren in engen Umgebungen könnte eine verstellbare Stoßstange auch in anderen Bereichen sinnvoll sein. Eine größere Pufferzone hinter der expandierten Stoßstange des Apple-Autos wäre etwa hilfreich bei Unfällen, bei denen das Fahrzeug frontal oder mit dem Heck aufprallt – die Wucht des Einschlags ließe sich unter Umständen über den aufblasbaren Mechanismus besser kompensieren.