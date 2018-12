Für TV-Produktionen: Apple verpflichtet neue Casting-Chefin

Bereits Kassenhits gecastet

Serien und Filme, der Wettbewerbern wie Netflix oder Amazon Prime Video Konkurrenz machen soll. Dazu hat das Unternehmen bereits mehr als ein Dutzend Eigenproduktionen in der Mache und zudem hochkarätiges Personal wie Jamie Ehrlicht und Zack Van Amburg verpflichtet, die 2017 von Sony Pictures Television kamen. Kürzlich übernahm Apple eine weitere Führungskraft von Sonys Entertainment-Sparte, so ein Bericht von Variety.Tamara Hunter wechselt demnach vom japanischen Unterhaltungs-Riesen zu Apple. Zuvor war sie bei Sony Pictures Entertainment für die Casting-Abteilung verantwortlich. Auch beim Unternehmen aus Cupertino wird sich Hunter um das Casting von Schauspielern und anderen Mitwirkenden kümmern.Hunter kam 2016 zu Sony und leitete das Casting für Filme wie „Jumanji: Welcome to the Jungle“, „The Equalizer 2“, „Hotel Transylvania“ und den Spiderman-Spinoff „Venom“. Auch an noch nicht veröffentlichten Werken wie „You Are My Friend“, „Men in Black International“ und dem Reboot von „Charlie’s Angels“ wirkte sie mit. Vor ihrer Tätigkeit bei Sony Pictures verantwortete sie das Casting bei 20th Century Fox. Dort arbeitete sie an Filmen wie „Deadpool“, „Hidden Figures“ und „X-Men: Apocalypse“.