Wie Apple und Netflix die Filmwelt verändern und Studios zu Zulieferern degradieren

Vom Studio zum Zulieferer

Umbruch – und großes Potenzial

Vergleicht man die Entwicklung von Musik- und Filmbranche in den letzten 15 Jahren, so gibt es deutliche Unterschiede. Als Anfang der 2000er klassische Musikverkäufe stark einbrachen, platzierte Apple mit dem iTunes Music Store ein sehr erfolgreiches Vertriebsmodell. Die Musiklabels konnten sich zwar wieder über erheblich besseren Absatz freuen, allerdings begann Apple bald, der Branche Regeln zu diktieren. Den Einflussverlust großer Labels vor Augen war die Filmwelt daher nicht willens, zusammen mit Apple ein ähnlich konzipiertes Angebot auf die Beine zu stellen. Es gibt zwar seit einem Jahrzehnt auch den Filmvertrieb via iTunes, doch Marktführer wurde Apple nie. Den Studios lag viel daran, keine Eigenständigkeit aufzugeben und die Entwicklungen innerhalb der Musikbranche zu wiederholen. Eine Sache ähnelt sich hingegen stark, denn Film- und Serien-Flatrates über Streaming-Plattformen sind heutzutage genauso alltäglich wie Musik-Streaming.Der Wettstreit lautet allerdings nicht mehr, wer fertige Inhalte besonders komfortabel an die Kunden bringt, sondern wer die Produktion in der Hand hält. Netflix investierte schon vor Jahren Milliarden Dollar in Eigenproduktionen, selbiges macht Amazon – und seit geraumer Zeit auch Apple. Einem Bericht des Hollywood Reporters zufolge haben längst tiefgreifende Umwälzungen in der Filmbranche stattgefunden. Bisherige Studios verkaufen ihre Produktionen nun oft direkt an die höchstbietende Plattform, anstatt mit klassischen Sendern zu kooperieren. Gleichzeitig findet auch die Produktion neuer Filme und Serien nicht mehr für das normale TV-Publikum statt, sondern erfolgt im Auftrag von Netflix und Co. Wie es im Artikel heißt: Paramount wird dadurch immer mehr zum Netflix-Zulieferer.Branchenexperten zufolge ist der Markt noch längst nicht gesättigt und auf Jahre hin sehr attraktiv. Apples Angebot habe das Potenzial, in den kommenden Jahren mit Netflix gleichzuziehen und ähnliche Umsätze zu erzielen – ohne dass dafür Netflix Federn lassen müsste. Momentan habe Netflix (und Amazon) natürlich erheblichen Vorsprung, denn es gibt bereits unzählige Serien. Apples Milliardeninvestitionen und Kooperationen mit oscar-prämierten Studios wie A24 (siehe ) sorgen in der Filmwelt aber für Unruhe. "Wie Apple und Netflix ihre Milliarden anlegen, forme die Branche ganz neu", heißt es. Um noch einmal den eingangs erwähnten Vergleich mit der Musikbranche aufzugreifen: Direkt für die jeweilige Plattform produzieren zu lassen bietet wesentlich mehr Chancen, als wenn alle auf dasselbe Angebot zurückgreifen.