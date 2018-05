Für 2018er iPhones: Produktion des A12-Chips beginnt

Effizienteres Chipdesign für nächste iPhone-Generation

Konkurrenz aus China und Südkorea

Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat Bloomberg zufolge mit der Massenproduktion des diesjährigen A-Chips begonnen, der in den 2018er iPhones zum Einsatz kommen soll. Das voraussichtlich „A12“ genannte SoC-Modell wird der Nachfolger das A11 Bionic, den Apple im iPhone X, 8 und 8 Plus verwendet.Beim Chipdesign deutet sich eine Änderung im Vergleich zum Vorgänger an. Apple setze erstmals auf eine 7-Nanometer-Bauweise, so der Bericht.Der derzeit aktuelle A11 Bionic von Apple ist ein 10-Nanometer-Chip. Die Reduzierung auf 7 Nanometer ermöglicht es Apple, den SoC kleiner, schneller und effizienter als bisherige Modelle zu machen. Dies käme unter anderem der Akkulaufzeit und Leistungsfähigkeit von iPhones sowie iPads zugute.TSMC hat schon im April den Produktionsstart von 7-Nanometer-Prozessoren bekanntgegeben. Seinerzeit verriet das Unternehmen aber nicht, für welchen Vertragspartner TSMC die Einheiten fertigte. Wahrscheinlich handelte es sich um Testmodelle für Apple.Apple ist im Verbund mit TSMC nicht der einzige Smartphone-Anbieter, der Geräte mit 7-Nanometer-Chips plant. Der größte Konkurrent Samsung arbeitet auch an einem entsprechenden Chipdesign, ebenso wie Huawei. Samsung kündigte den Marktstart noch für dieses Jahr an.