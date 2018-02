Früherer webOS-Vordenker und Twitter-Chefentwickler: Michael Abbott wechselt zu Apple

Azure

Entwickler-Veteran wechselt zu Apple

Apple hat Berichten zufolge Michael Abbott verpflichtet. Der Entwickler war früher Leiter von Palms Mobil-Betriebssystem webOS. Abbott führte zudem bereits den Engineering-Bereich bei Twitter und half Microsoft in den frühen 2000er-Jahren dabei, die Cloud-Plattformaufzubauen.Apple hat den neuen Mitarbeiter noch nicht offiziell vorgestellt . Intern soll es aber bereits eine entsprechende Ankündigung gegeben haben. Welche Aufgaben Abbott bei Apple übernimmt, ist nicht bekannt. Potenzielle Hinweise dazu liefert ein Blogpost des Entwicklers von vor einem halben Jahr, in dem er über seine beruflichen Zukunftsabsichten spricht Dort zeigt er sich nicht mehr ganz so glücklich mit seiner damaligen Tätigkeit bei der Venture-Capital-Gesellschaft Kleiner Perkins. Ihm gehe es mehr darum, die nächste große Sache zu entwickeln, statt sie zu entdecken und Geld zu investieren: „Meine wirkliche Leidenschaft liegt darin, neue Technologien zu entwickeln. Mich fasziniert, was Augmented Reality alles möglich macht und wie Sicherheitstechniken aus der Welt der Geopolitik Unternehmenstechnologien beeinflussen.Bei Apple könnte sich Abbott beispielsweise um die Verbesserung des Sprachassistent Siri kümmern. Auch die Erweiterungen von AR-Features für iDevices oder eigenständige Produkte wie ein AR-Headset sind denkbar.