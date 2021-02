Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Auf wesentliche Aufgaben fokussiert bleiben kann man mit einer der heute stark im Preis reduzierten Mac-Apps. Mit dem iPhone lässt sich eine Entdeckungsreise an mystische Orte aktuell sogar kostenlos unternehmen. Außerdem im Angebot: Eine oscar-prämierte Komödie aus dem Jahr 2019, die AVM FRITZ!Box 7590 zum Tiefpreis und eine solarbetriebene Überwachungskamera.statt 3,49 € (ab macOS 10.13)Die App sorgt für eine ansprechende und korrekte Formatierung des Quellcodes von C, C++, Objective-C und Objective-C++. Xformat nutzt dabei auf Wunsch vorhandene Standard-Stilvorgaben etwa von LLVM, Mozilla und WebKit, Nutzer können aber auch eigene Formate definieren. Das Programm verfügt über einen Batchmodus zur Anpassung aller Dateien, welche in einem Verzeichnis gespeichert sind. Enthalten ist zudem eine Xcode-Erweiterung.statt 5,49 € (ab macOS 10.11)Der Fokus-Timer teilt zu erledigende Arbeiten in individuelle Intervalle auf und trennt sie auf Wusch durch angemessene Pausen. Dadurch lassen sich Fortschritte bei der Erledigung von Aufgaben stets im Blick behalten, Ziele besser überprüfen und bei Bedarf anpassen. Be Focused Pro unterstützt beliebige Zeiträume und lässt sich mit iPhone oder iPad synchronisieren, hierfür ist eine iOS-Version der App verfügbar.- 1,09 € statt 3,49 €- 1,09 € statt 4,49 €- 2,29 € statt 21,99 €statt 3,49 € (ab iOS 12.4)"Lost Cities" nimmt die Spieler mit auf eine Entdeckungsreise in unbekannte Länder mit zahlreichen mystischen Orten. Es bietet Einzel- und Mehrspielermodus, als Gegner fungieren zudem vier verschiedene Künstliche Intelligenzen mit jeweils eigenen Charakteren und Emotionen. Onlinespiele gegen Game-Center-Freunde sind ebenfalls möglich. "Lost Cities" wurde vom bekannten Brettspiel-Autor Reiner Knizia entwickelt.statt 5,49 € (ab iOS 8.0)"Beat Cop" ist eine Krimi-Show im Stil der 1980er Jahre. Das Adventure spielt in den dunkelsten Winkeln von New York, wo zahlreiche Geheimnisse auf den ehemaligen Cop Jack Kelly warten. Ihm wurde ein Mord angehängt, und nun macht er sich auf, um die Wahrheit zu ermitteln. Nach und nach fügen sich dabei einzelne Puzzleteilchen zusammen, aber einige Dinge sollten besser nicht ans Tageslicht gelangen.- 0,00 € statt 4,49 €- 1,99 € statt 4,99 €- 1,09 € statt 3,49 €statt 9,98 €Historienfilm von Michael Engler, 2019, 122 MinutenDer Streifen erzählt die Geschichte der weltweit erfolgreichen Fernsehserie weiter. Mittelpunkt der fiktiven Story ist der Besuch des britischen Königspaars auf dem Stammsitz der englischen Adelsfamilie Crawley. Dabei kommt es zu dramatischen Geschehnissen, aber auch komischen Situationen. Besonders Maggie Smith als Mutter des Earl of Grantham (Hugh Bonneville) tut sich dabei mit gewohnt spitzer Zunge hervor.statt 11,99 €Komödie von Bong Joon Ho, 2019, 132 MinutenDie südkoreanische Gesellschaftssatire wurde mit vier Oscars, der Goldenen Palme und einem Golden Globe sowie zahlreichen weiteren Filmpreisen ausgezeichnet. Der Streifen erzählt die Geschichte einer armen Familie, die sich in einem reichen und äußerst vornehmen Haushalt einnistet. Das hat für beide Seiten ungeahnte Folgen, da schon bald ein Klassenkampf entbrennt, welcher mit schwarzem Humor und Thriller-Elementen aufwartet.(Komödie, 1993) - 3,98 statt 9,98 €(Thriller, 2018) - 3,99 € statt 9,99 €(Thriller, 1998) - 3,99 € statt 9,99 €(Romantische Komödie, 2007) - 3,98 € statt 9,98 €statt 249,00 €Der WLAN-Router von AVM bietet Dual-Band, ist mesh-fähig und unterstützt DSL-Anschlüsse mit Supervectoring und bis zu 300 Megabit/Sekunde. Die Übertragungsraten im heimischen Funknetz betragen maximal 1.733 MBit/s im 5-GHz-Band und 800 MBit/s bei 2,4 GHz. Außerdem ist natürlich eine IP-Telefonanlage an Bord, gleichzeitig dient die FRITZ!Box 7590 als DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone. Darüber hinaus bietet das Gerät vier Gigabit-LAN-Ports und zwei USB-3-Schnittstellen.statt 499,00 €Das dreiteilige Mesh-System der Amazon-Tochter gibt es aktuell 150 Euro günstiger als sonst. Es bietet Tri-Band-WLAN in den Frequenzbereichen 2,4, 5,2 und 5,8 GHz und deckt laut Amazon Wohnflächen von bis zu 560 Quadratmetern ab. Auch die Dualband-Variante für etwas kleinere Haushalte ist zurzeit im Preis reduziert, das 3er-Set kostet 195 Euro statt 279 Euro. Einzelne eero-Router gibt es für 76 Euro beziehungsweise 139 Euro (Pro-Version).- 72,99 € statt 89,99 €- 102,99 € statt 129,99 €- 79,00 € statt 99,00 €statt 149,99 €Die akkubetriebene WLAN-Kamera für den Außenbereich liefert Bilder in Full-HD. Zum Aufladen des Energiespeichers dient ein separates Solarpanel, welches im Lieferumfang enthalten ist. Diese Kombination erlaubt einen unterbrechungsfreien Betrieb des Systems. Alarm-Meldungen werden per Push-Nachricht an iPhone oder Android-Smartphone übermittelt. Darüber hinaus verfügt die Kamera über einen SD-Karten-Slot für die lokale Speicherung der aufgenommenen Videos. Das System wird von Amazons Echo-Geräten unterstützt.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.