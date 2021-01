Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Mit "Blade Runner" gibt es heute im iTunes Movie Store einen Kultfilm von Ridley Scott zum reduzierten Preis. Wer seinen Spritverbrauch stets im Blick behalten möchte, kommt mit einer App für das iPhone auf seine Kosten. Außerdem im Angebot sind Speicherkarten von Samsung, ein futuristischer Thriller und ein Smarthome-Starterset.statt 32,99 € (ab macOS 10.12)Der futuristische Thriller spielt im Berlin des Jahres 2048. "State of Mind" erzählt von einer Welt am Abgrund mit Ressourcenknappheit und ausufernder Kriminalität, aber auch der möglichen Heilung durch Fortschritte wie humanoide Roboter. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Journalisten Richard Nolan, welcher eine weltumspannende Verschwörung entdeckt und sich dieser entgegenstellt.statt 6,99 € (ab macOS 10.13.4)SnipNotes erlaubt das schnelle Speichern von Notizen direkt aus der Menüleiste heraus, mit einem Widget für die Mitteilungszentrale sowie mit Tastenkombinationen. Texte und Bilder lassen sich vielfältig formatieren und kategorisieren. Außerdem bietet die App verschiedene Sortiermöglichkeiten sowie die Synchronisation zwischen macOS, iOS-Geräten und der Apple Watch über das persönliche iCloud-Konto. Eine kostenlose Testversion der zugehörigen App für iPhone, iPad und Apple Watch gibt es im iOS App Store , die Vollversion ist als In-App-Kauf erhältlich.- 9,99 € statt 32,99 €- 23,99 € statt 32,99 €- 2,29 € statt 5,49 €statt 2,99 € (ab iOS 9.0)Mit dieser App behält man den Treibstoffverbrauch des Autos im Blick. Fuel erstellt eine aussagekräftige Übersicht der erfassten Tankvorgänge, berechnet den Durchschnittsverbrauch und gibt Auskunft über die Kosten. Darüber hinaus lässt sich ermitteln, welche Benzin- oder Dieselkosten bei einer bevorstehenden Reise anfallen werden. Eine Tankstellensuche mit Angabe der aktuellen Spritpreise steht ebenfalls zur Verfügung.statt 4,49 € (ab iOS 13.0)In diesem preisgekrönten Rätselspiel geht es unter anderem um Verlust, Tod und geistige Gesundheit. In "The Almost Gone" blickt der Spieler hinter die Fassaden einer Vorstadt und erlebt eine zeitgenössische Geschichte. Deren Geheimnisse müssen im Verlauf von fünf Kapiteln mithilfe von Gegenständen und Erinnerungen enthüllt werden. Dabei entfalten sich unter anderem verschlungene Beziehungen und bittere Wahrheiten.- 2,29 € statt 5,49 €- 10,99 € statt 16,99 €- 2,29 € statt 5,49 €statt 9,98 €Science-Fiction von Ridley Scott, 2007, 117 MinutenDer Streifen nach einem Roman von Philip K. Dick ist ein absoluter Kultfilm. Der im Jahr 2007 veröffentlichte "Final Cut" enthält zahlreiche erweiterte Szenen und Spezialeffekte. Zur Starbesetzung des Films gehören neben Hauptdarsteller Harrison Ford unter anderem Rutger Hauer, Daryl Hannah, Edward James Olmos und Sean Young. "Blade Runner" war für zwei Oscars nominiert.statt 9,99 €Animationsfilm von Jimmy Hayward, 2008, 86 MinutenDer Streifen erzählt die Geschichte des sanften Elefanten Horton. Der Dickhäuter hört im Dschungel den Hilfeschrei eines Staubkorns und lernt daraufhin die Hus kennen. Deren winzige Welt ist in Gefahr, und so macht Horton sich auf den Weg, um sie an einen sicheren Ort zu bringen. Dabei sind etliche Abenteuer zu bestehen. Der Film basiert auf einem bekannten Kinderbuch von Theodor Seuss Geisel.(Science-Fiction, 1976) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2014) - 3,98 € statt 9,98 €(Film-Biografie, 2004) - 5,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1991) - 3,98 € statt 9,98 €statt 34,66 €Die Micro-SD-Karte von Samsung gibt es heute bei Amazon zum besonders günstigen Preis. Sie eignet sich für den Einsatz in Digitalkameras und Action-Cams ebenso wie für Drohnen. Dank des mitgelieferten SD-Adapters lässt sie sich auch als Erweiterung für einige MacBook-Modelle verwenden. Micro-SD-Karten von Samsung mit 512 GB 128 GB und 64 GB sind heute ebenfalls im Preis reduziert.statt 649,99 €Dieser akkubetriebene Beamer bietet eine Auflösung von 1080p und wirft Filme und Videos mit einer Bilddiagonale von bis zu 120 Zoll an die Wand. Der Anker Nebula Solar Portable unterstützt HDR10 und projiziert mit einer Helligkeit von maximal 400 ANSI-Lumen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu drei Stunden an. Anschluss findet der Beamer per HDMI 2.0 und USB, steuern lässt er sich unter anderem mit einer iPhone-App. Die netzbetriebene Variante Nebula Solar ist heute ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet 467,49 Euro.statt 99,99 €Amazon bietet den hauseigenen smarten Lautsprecher heute in Kombination mit einer Hue-Lampe zum Sonderpreis an. Der Echo der vierten Generation enthält einen ZigBee-Hub, sodass sich die Glühbirne ohne die normalerweise erforderliche Hue Bridge steuern lässt. Der Smartspeaker unterstützt neben Amazons hauseigenem Streamingdienst auch Apple Music sowie zahlreiche weitere Dienste. Erweitern lassen sich die Fähigkeiten mithilfe von Skills.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.