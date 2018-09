Freischaltung und Nutzung von Dual SIMs im iPhone Xs und XR – Apple erklärt Funktionsweise und Voraussetzungen

Erstmals bietet Apple iPhones mit mehr als einer SIM-Karte an. Sowohl das iPhone Xs als auch das iPhone Xr lassen sich mit zwei verschiedenen Telefonnummern bzw. Mobilfunkverträgen betreiben – und das, obwohl es nur einen SIM-Einschub gibt. Möglich macht dies die zusätzliche eSIM, also SIM-Funktionalität auf dem Chip, die eine physische SIM-Karte überflüssig werden lässt. Apple experimentierte damit schon vor einigen Jahren, führte das Konzept aber erst jetzt zur Marktreife. Wer sein neues iPhone Xs ab kommendem Freitag in Empfang nimmt, muss aber noch mit der bewährten SIM-Karte leben, denn die Dual-Funktionalität ist zunächst nicht aktiviert. Apple hat sich jetzt aber in Form eines Support-Dokuments zu Wort gemeldet und für Klarheit gesorgt. Besagtes Dokument enthält weitere Informationen, was für die kommenden Monate zu erwarten ist.Der Beschreibung zufolge bedarf es eines weiteren iOS-Updates, um die eingebettete eSIM verwenden zu können. Besagtes Update erscheine zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr – also vermutlich mit iOS 12.1. Selbiges gilt übrigens auch für FaceTime-Gruppenanrufe, die ebenfalls mit einem Update nachgereicht werden. Um die zweite SIM-Karte zu verwenden, muss das iPhone "unlocked", also mit jedem beliebigen Mobilfunkanbieter zu betreiben sein. Wenn ein Anbieter iPhones mit SIM Lock verkauft, ist keine Verwendung der eSIM mit einem anderen Mobilfunknetz möglich.Während auf dem iPad direkt über die Mobilfunkeinstellungen Datentarife gebucht werden können, bedarf es bei der eSIM des iPhones einer App des Mobilfunkanbieters. Erst anschließend funktioniert die Aktivierung. Wer möchte, kann dann aber ausschließlich auf die eSIM setzen und benötigt keine gesonderte SIM-Karte mehr. Mit einer zusätzlichen Karte ist es hingegen möglich, eine SIM zum Telefonieren und die andere für einen Tarif mit Datenvolumen zu verwenden. Für Auslandsreisende bietet sich beispielsweise die praktische Option, vor Ort einen landesüblichen Datentarif zu wählen bzw. auf einen Anbieter zu setzen, der sich auf internationale Datentarife spezialisiert hat.