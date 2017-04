Fliegen statt Fahren - Google-Gründer präsentiert Fluggerät für jedermann

Kitty Hawk - so soll die Zukunft unserer Fortbewegung heißen, zumindest wenn es nach Google-Mitbegründer Larry Page geht. Dieser entwickelte, gemeinsam mit seinem Team, ein voll funktionsfähiges Fluggerät, welches nun seinen Jungfernflug erfolgreich bestanden hat. Das Auto wird der Kitty Hawk nicht ersetzen können, gegen Motorboote hat das Fluggerät aber gute Chancen, denn es ist speziell für den Einsatz in der Luft über Wasser konzipiert.Bei dem Prototyp Kitty Hawk handelt es sich um ein tieffliegendes Flugobjekt, welches rein elektrisch ungefähr 4,5 Meter hoch fliegt. Der erste Testflug wurde auf einem See gemacht, falls etwas ungeplantes passieren sollte. Allerdings verlief der gesamte Test reibungslos und ohne Probleme.Das Besondere an dem Flugkörper ist, dass er ohne Pilotenschein geflogen werden darf, da die maximale Flughöhe innerhalb eines Bereichs liegt, in dem man andere Flugzeuge nicht beeinträchtigt. Laut den Entwicklern kann man die Steuerung des Einsitzers in wenigen Minuten lernen.Als Verkaufsbeginn nennen die Entwickler noch recht schwammig das Ende dieses Jahres. Über die finalen technischen Daten und den Kaufpreis ist noch nichts bekannt.Weiterführende Links: