Firefox 59: Kürzere Ladezeiten und mehr Sicherheit

Schnellere Ladezeiten

Neue Features für Screenshots und mehr Sicherheit



Quelle: Mozilla Quelle: Mozilla

Firefox 59 enthält diverse Neuerungen, Leistungsverbesserungen und Fehlerbegebungen. Der aktuellen Version des Open-Source-Browsers gelingen laut Mozilla dank Optimierungen an der Quantum-Engine kürzere Ladezeiten bei Internetseiten. Zudem gibt es neue Funktionen für das Screenshot-Werkzeug und zusätzliche Sortieroptionen für die Top-Seiten auf der Startoberfläche.Die für Firefox verantwortliche gemeinnützige Mozilla Foundation spricht im Blogeintrag zum Update auf Version 59 von Leistungsverbesserungen. Die Ladezeiten von Inhalten des Home-Bereichs von Firefox und anderen Internetseiten sollen dank verschiedener Optimierungen (Race Cache With Network) kürzer als zuvor sein.Mac-Nutzer profitieren von einem leistungsstärkeren Grafik-Rendering, das Off-Main-Thread Painting (OMTP) verwendet. Auf Windows-Systemen kommt OMTP schon seit Firefox 58 zum Einsatz.Das Screenshot-Werkzeug des Browsers erhält neue Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, die erstellten Aufnahmen besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Screenshots lassen sich fortan zurechtschneiden und mit Anmerkungen versehen.Die deutsche Firefox-Variante bietet bei der Suchmaschinen-Auswahl jetzt auch die ökologisch inspirierte Websuche Ecosia als Auswahloption an.Für mehr Sicherheit sorgen sollen Einstellungen im Bereich „about:preferences“. Nutzer können Internetseiten daran hindern, nach einem Zugriff auf Gerätekomponenten wie Kamera und Mikrofon zu fragen oder um Standortinformationen zu bitten. Der private Browsing-Modus wird zudem Pfad-Informationen von Referrern entfernen, um Cross-Site-Tracking zu verhindern.Zusätzlich schließt Firefox 59 einige zum Teil kritische Sicherheitslücken . Die neue Version ist über die Mozilla-Seite erhältlich