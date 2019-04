Find my Friends & iPhone: Apple arbeitet an komplett neuer App

Verschwundene Apple-Geräte noch besser finden

Apple-Hardware-Tracker für beliebige Dinge

Teilen des eigenen Standortes mit noch mehr Nutzern

Apple arbeitet einem Bericht zufolge an einer neuen App für iOS und macOS, die die Funktionen „Find my iPhone“ und „Find my Friends“ in sich vereint. Die Anwendung mit dem Codenamen „GreenTorch“ ersetzt demnach die bisherige Software-Implementierung beider Apple-Features und wird die gleichen Funktionen wie die bisherigen Lösungen bieten. Zudem sollen einige Neuerungen integriert werden. Die Software-Umstellung führt Apple laut 9to5mac im Rahmen des Projekt Marzipan durch, das die einfache Portierung von iOS-Apps zu macOS ermöglicht. Apple könnte die Anwendung bereits auf der WWDC im Juni als Teil von iOS 13 und macOS 10.15 vorstellen.Zu den Optimierungen im Vergleich zu der bisherigen Varianten von „Find my iPhone“ und „Find my Friends“ soll die verbesserte Auffindbarkeit von Geräten wie iPhone oder iPad gehören. Apple setzt dazu auf das neue Feature „Find Network“, so der Bericht . Mit der hinzugekommenen Funktion sei es möglich, Geräte selbst dann zu finden, wenn sie nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk oder einem Mobilfunknetz verbunden sind.Die neue App erlaubt das Auffinden einer großen Zahl unterschiedlicher Apple-Produkte. Außer naheliegenden Gadgets wie den iDevices soll es zum Beispiel auch möglich sein, AirPods zu lokalisieren. Auf Wunsch spielen die verschwundenen Geräte ein Geräusch ab, um die Suche zu erleichtern.Um beliebige Dinge ebenso leicht finden zu können wie zum Beispiel ein verlegtes iPhone, arbeitet Apple laut des Berichts an einer neuen Hardware. Viel mehr als der Codename „B389“ ist bislang nicht bekannt. Von der Funktionsweise her erinnert das neue Hardware-Produkt aus Cupertino dem Bericht zufolge an Bluetooth-Tracker wie Tile. Es soll sich an beliebigen Gegenständen befestigen und nahtlos in die bereits angesprochene App integrieren lassen.Wenn sich der jeweilige Gegenstand zu weit von einem zuvor festgelegten Standort entfernt, bekommt der Anwender eine Nachricht. Zusätzlich besteht die Option, ein verschwundenes Gerät oder einen Gegenstand aus der Ferne in einen „Lost Mode“ zu versetzen. In dem Fall können hinterlegte Kontaktinformationen von jedem Apple-Gerät gelesen werden. Wenn jemand zum Beispiel einen entsprechenden Gegenstand findet, bekommt er auf dem iPhone die Kontaktdaten des Besitzers angezeigt – zusätzlich sendet die verknüpfte Software eine Benachrichtigung an den Besitzer.Apple möchte das Teilen des Standorts auf eine größere Personengruppe ausweiten. Nutzer können ihre Koordinaten zukünftig mit beliebigen Freunden teilen. Zudem lassen sich Anfragen zur Freigabe des Standorts an andere Anwender senden. Zusätzlich gibt es neue Benachrichtigungsoptionen. Wenn ein Nutzer jemand anderem den eigenen Standort zur Verfügung stellt, lassen sich automatische Benachrichtigungen erstellen – zum Beispiel für den Fall, dass der jeweilige Anwender an einem bestimmten Ort eintrifft oder diesen verlässt.