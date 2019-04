Die neuen Funktionen in iOS 13: Fenster, Dark Mode, Undo, Safari- und Mail-Updates, Siri-Verbesserungen

Multitasking und Fenster

Neues Undo

Wenn Apple Anfang Juni zur alljährlichen Entwicklerkonferenz lädt, gibt es wie üblich einen Ausblick auf die kommenden Systemversionen. Ein aktueller Bericht will nun an Details zu iOS 13 gelangt sein. Demnach bringt iOS 13 einige wesentliche Änderungen mit, über die sich vor allem iPad-Nutzer freuen können. Mehrfach diskutiert wurde der systemweite Dark Mode – dieser gilt als ziemlich sichere Neuerung für iPhone und iPad. Mehrere Berichte sprachen bereits davon, Apple wolle auch iOS-Geräten einen solchen Modus spendieren, nachdem macOS den Dark Mode schon mit 10.14 Mojave erhielt. Im Zeitalter der OLED-Displays hilft die dunkle Darstellung dabei, die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei OLED müssen nur jene Pixel mit Strom versorgt werden, die gerade leuchten – je mehr dunkle Bereiche es gibt, desto weniger Leistungsaufnahme.Sieht man einmal vom Split View auf iPads ab, so galt unter iOS bislang immer die Maxime, dass alle Apps im Vollbildmodus laufen. iOS 13 soll aber ein neues Interface-Paradigma mitbringen und Fenster erlauben. Außerdem gebe es "Karten", die sich verschieben und neu positionieren lassen. Auch überlappende Anordnung dieser Elemente sei möglich, also ähnlich, wie man auf dem Mac mit Fenstern umgeht. Auf iPhone-Displays reicht natürlich der Platz nicht für mehrere Fenster, weswegen es sich um ein iPad-exklusives Feature handeln soll.Bislang bietet iOS keine standardisierte Widerrufen-Funktionalität. "Shake to undo" wird von vielen Nutzern eher als Gimmick denn als sinnvoller Befehl angesehen. Mit iOS 13 führt Apple dem Bericht zufolge eine neue Steuergeste ein, die systemweit gelten soll. Text-Undo erfolge über gleichzeitiges Tippen mit drei Fingern auf das Tastaturfeld – nach links bedeutet die Geste "Widerrufen", nach rechts steht sie für "Wiederholen". Wer zum ersten Mal unter iOS 13 Text eingibt, erhält ein kurzes Tutorial, um über die neue Bedienung informiert zu werden.