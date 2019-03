Fernseher von LG unterstützen in Zukunft HomeKit und AirPlay 2

AirPlay 2: Alles auf den Fernseher streamen

Dank iOS 12.2: HomeKit für TV

Deep Learning zur Bild- und Tonverbesserung

Ab Mitte des Jahres bringt LG Fernseher heraus, die sich über AirPlay 2 und HomeKit ansteuern lassen. Das kündigte der TV-Hersteller nun in einer Pressemitteilung an. Die neuen Premium-Modelle basieren auf OLED- und „NanoCell“-Bildschirmen und setzen künstliche Intelligenz zur Bild- und Tonoptimierung ein.Die neue Reihe soll demnächst in den USA und Südkorea auf den Markt kommen. In Europa und anderen Regionen erscheint sie laut LG „bald darauf“. Der Hersteller will die Geräte Mitte des Jahres mit Updates versorgen, um die angekündigte Kompatibilität zu gewährleisten. Dank AirPlay 2 können die LG-TVs danach nicht nur Video- und Audio-Inhalte von Apple-Geräten empfangen, sie lassen sich zusätzlich in Multiroom-Umgebungen integrieren. Apple bietet im Internet eine Liste von Airplay-2-fähigen Fernsehern an.Die HomeKit-Unterstützung ermöglicht TV-Besitzern in der Folge, ihre Geräte über das iOS-Kontrollzentrum oder die Remote-Funktion der Home-App fernzusteuern. Zusätzlich stehen den TV-Besitzern umfangreiche Automatisierungsoptionen zur Verfügung, etwa um Ein- und Ausschaltzeiten zu definieren. In der jüngsten Beta von iOS 12.2 erweitert Apple HomeKit zum ersten Mal für Fernseher. Dazu passte der Plattform-Betreiber die Benutzeroberfläche der Home-App und des Kontrollzentrums an. Sobald iOS 12.2 final erscheint, können Nutzer die aktualisierten Fernsehgeräte über die neuen Funktionen verwenden. Wir haben Möglichkeiten, Fernseher per HomeKit zu steuern, hier zusammengetragen.LG schreibt in seiner Mitteilung, die kommende Premium-Reihe beinhalte einen neuen Prozessor mit der Bezeichnung „α (Alpha) 9 Gen 2”. Mit dessen Hilfe sollen integrierte Deep-Learning-Technologien und eine umfassende Datenbank mit visuellen Informationen für ein besseres Bild sorgen. Die Komponenten erkennen laut Hersteller dessen Qualität und aktivieren den dazu optimalen Algorithmus, um ein „atemberaubendes realistisches Bild“ anzuzeigen. Ähnliche Methoden hälfen auf Audio-Seite für verständlichere Dialoge und klarere Stimmen. Alle Modelle bieten Dolby Vision für die HDR-Bildwiedergabe und Dolby Atmos für eindringlicheren Sound.