HomeKit und TV: Was geht - und was nicht

Verfügbarkeit noch nicht bekannt

Mit Siri den Fernseher einschalten

Einbindung in Szenen

Technische Einschränkungen

Apple veröffentlicht Liste

Im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas kündigten einige Hersteller HomeKit- und AirPlay-kompatible Fernsehgeräte an. Neben der Sprachsteuerung der Flimmerkiste mit Hilfe von Siri dürfte es damit auch neue Möglichkeiten und Funktionen rund um lineares Fernsehen und Streamingdienste geben.Was im Einzelnen die angekündigten Geräte von Samsung, Sony oder LG bieten und wann sie verfügbar sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist, dass durch die Unterstützung von AirPlay 2 die Audio- und Video-Übertragung von iPhone und iPad aus auf den Fernseher ermöglicht wird. HomeKit und damit Siri dürften aber darüber hinaus ganz neue Funktionen bieten, wie unter anderem AppleInsider vermutet.Es sollte etwa möglich sein, mit Sprachbefehlen das TV-Gerät ein- oder auszuschalten, die Lautstärke zu regeln oder einen Sender zu wählen. Denkbar ist auch, dass per Sprache oder über die Home-App auf dem iPhone eine weitergehende Bedienung ermöglicht wird, die unter Umständen sogar die Fernbedienung des Fernsehers überflüssig machen kann.Darüber hinaus wird man aller Voraussicht nach ein HomeKit-fähiges Fernsehgerät in Szenen einbinden können. Mit dem einfachen Befehl "Hey Siri, Kinomodus" schließen sich dann etwa die Rollläden, die LED-Beleuchtung hinter dem Fernseher und der AV-Receiver werden eingeschaltet, zu guter Letzt wird das TV-Gerät gestartet. Und nach "Hey Siri, ich will spielen" bootet die PlayStation, das Hue-Lichtsystem sorgt für die farbige Untermalung des Spiels.Grenzen setzen hier vermutlich nur Art und Anzahl der bereits im eigenen Heim vorhandenen HomeKit-fähigen Smart-Home-Komponenten und der persönliche Geldbeutel. Es wird allerdings auch technische Einschränkungen geben. Beispielsweise können die neuen HomeKit-fähigen Fernseher nicht die Funktion eines HomeHub übernehmen, diese bleibt weiterhin Apple TV, iPad und HomePod vorbehalten. Fernseher des Marktführers Samsung müssen ohne HomeKit auskommen, dafür erhalten sie eine iTunes-App, die mit "Bixby", dem hauseigenen Sprachassistenten des koreanischen Konzerns, gesteuert werden könnte.Eine vollständige Liste aller HomeKit-kompatiblen Fernseher hat Apple auf seinen Internetseiten veröffentlicht . Wie gut die Integration von Apples Diensten in die TV-Geräte sein wird, bleibt abzuwarten. Zu hoffen ist, dass sie besser gelingt als zurzeit noch bei den Mitbewerbern Amazon Alexa und Google Assistant, die in ihren Möglichkeiten hinsichtlich der umfänglichen Steuerung von Fernsehgeräten nach wie vor relativ eingeschränkt sind.