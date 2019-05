Fehlerhafte Butterfly-Tastaturen: Staub und Krümel nicht die Hauptprobleme?

Doppelte Eingaben nicht durch eindringenden Schmutz zu erklären



Materialermüdung durch fehlerhaftes Hardware-Design?

Apples berüchtigte Butterfly-Tastaturen, die das Unternehmen seit 2015 im MacBook und seit 2016 auch im MacBook Pro verbaut, sorgen seit Jahren für hitzig geführte Diskussionen. Zahlreiche Nutzerberichte über Probleme wie funktionsuntüchtige Tasten und Apples Serviceprogramm zum Gratistausch betroffener Geräte nagen seit langem am Ruf des „Butterfly“ genannten Tastatur-Mechanismus.Bislang galt die hohe Fehleranfälligkeit beim Eindringen von Staub und Krümeln als Hauptnachteil der Hardware-Komponente – Apple implementierte bei der dritten Generation der Butterfly-Tastatur entsprechend Silikon-Membranen zum besseren Schutz vor Schmutzpartikeln. Doch Reddit-Nutzer „cil3x“ zufolge hat die Tastatur eine weitaus größere Schwachstelle: Das Hardware-Design der Butterfly-Technologie sorge für eine rasche Materialermüdung häufig verwendeter Tasten, was wiederum Ausfälle hervorrufe.„cil3x“ nennt in seinem ausführlichen Beitrag zwar nicht seinen Namen, arbeitete eigenen Angaben zufolge die letzten drei Jahre aber als Techniker bei einem Apple Authorized Service Provider (AASP). Über seine Tätigkeit habe er sehen können, welchen „Mist“ Apple in die Wege leitet, um Hardware-Reparaturen für Nutzer und nicht-authorisierte Werkstätten so schwer wie möglich zu gestalten. Bezüglich der Butterfly-Schwierigkeiten kann „cil3x“ zwar trotz seines Teardowns und der dazugehörigen Untersuchungen keine abschließende Antworten über die genaue Ursache geben – Staub und Schmutz scheiden für ihn als Hauptgrund aber aus. Das große Problem doppelter (oder noch mehr) Eingaben des jeweiligen Zeichens beim einmaligen Druck auf bestimmte Tasten ließe sich dadurch nicht erklären.Zudem trete der Fehler – für den es inzwischen sogar einen inoffiziellen Softwarefix eines Drittanbieters gibt – auch bei der dritten Generation der Butterfly-Tastatur auf, die durch die Silikon-Membranen eigentlich besser vor Partikeln geschützt sein soll. Apple entschuldigte sich unlängst für die bestehenden Fehler bei den 2018er MacBook Pros und früheren Geräten.Vielmehr tippt der Autor auf eine Materialermüdung, die sich aufgrund eines fehlerhaften Tastendesigns ergebe. Das Problem könne entsprechend nur durch größere Änderungen beim Mechanismus behoben werden. Für komplett stichhaltige Resultate fehle dem Reddit-Nutzer zwar das nötige, professionelle Equipment – doch ein zweiter Beitrag mit weiteren, noch umfangreicheren Analysen ist bereits in Planung.