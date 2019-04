MacBook-Tastaturen: Apple will Reparaturzeit verkürzen

Aktuell 3 bis 5 Werktage Reparaturdauer

Instandsetzung in den Apple Stores selbst

Gründe unklar

Mit dem MacBook 12" führte Apple im Jahr 2015 eine neue Tastatur für Laptops ein, welche zusätzlich zu einer sehr flachen Bauform ein homogenes Druckgefühl über die gesamte Taste bietet. Leider wurde bereits kurz nach Einführung der neuen Tastatur klar, dass diese extrem anfällig für kleinste Staub- und Schmutzpartikel ist. Diese dringen unter einzelne Tasten ein und führen zu klebenden oder klemmenden Tasten – zur Behebung ist ein Komplettaustausch des Top-Cases samt Akku erforderlich. Aufgrund von zahlreichen Nutzerbeschwerden und Sammelklagen in den USA rief Apple im letzten Sommer ein Reparaturprogramm ins Leben, wonach Apple kostenfrei defekte Tastaturen bis zu vier Jahre nach dem Kauf repariert.Derzeit muss man im Apple Store recht lange auf die Reparatur eines betroffenen Gerätes warten – zwischen 3 und 5 Geschäftstage nimmt der Austausch in Anspruch. In den allermeisten Fällen repariert Apple die Tastatur nicht vor Ort im Store, sondern verschickt die Geräte an andere Reparaturstätten.MacRumors.com hat nun ein internes Memo zugespielt bekommen, wonach Apple die Reparaturzeit deutlich verkürzen will. Apple Stores sind ab sofort angewiesen, die Reparaturen im Apple Store selbst vorzunehmen und diese zu priorisieren. Die Stores haben bereits Lieferungen zusätzlicher Ersatzteile erhalten, um das höhere Reparaturaufkommen im Store selbst bewältigen zu können. Durch diese Maßnahme will Apple erreichen, dass der Kunde bereits am nächsten Tag das Instand gesetzte MacBook abholen kann.Noch ist nicht klar, warum Apple diesen Schritt geht. Eine Möglichkeit ist, dass Apple mit einem weitaus höheren Reparaturvolumen rechnete, welches die Apple-Store-Reparaturwerkstätten nicht hätten bewältigen können – unter Umständen hat sich dies nicht bewahrheitet und es sind weniger Geräte als befürchtet betroffen.