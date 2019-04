Apples Butterfly-Tastatur: Sorgt Wärmeentwicklung für Ausfälle beim MacBook Pro?

Vielschreiber mit Tastaturproblemen



Entstand dieser Defekt durch Hitze?

Foto: Chris Langley

Kunststoffhalterungen brechen

Macht Hitze den Kunststoff mürbe?

Bislang keine weiteren Hinweise

Bislang galt es als gesichert, dass Staub, Dreck und Krümel die Ursachen für die häufigen Ausfälle der Butterfly-Tastaturen sind, die Apple im MacBook Pro verbaut. Ein Nutzer stellt jetzt eine andere Theorie in den Raum: Die Wärmeentwicklung des Geräts könnte zu den Keyboard-Defekten führen.Chris Langley ist ein Vielschreiber. Das ist wenig verwunderlich, denn er lehrt Geschichte an der Newman University im englischen Birmingham. Zum Schreiben nutzt er seit geraumer Zeit ein MacBook Pro 2016 (ohne Touch Bar), und im Laufe der Jahre haben sich immer wieder Tastenkappen gelöst. Langley meint nun, die Ursache dafür entdeckt zu haben. In einem Beitrag auf Medium macht er die Hitzeentwicklung des Notebooks für die Defekte verantwortlich. Er widerspricht damit den vielen Berichten, die im Eindringen von Staub und Krümeln und damit einem anderen Konstruktionsfehler den Grund für die Ausfälle sehen.Auffällig sei gewesen, schreibt Langley, dass die abgefallenen Tastenkappen jeweils den selben Schaden aufwiesen: Die Kunststoffhalterungen, welche die Kappen mit der Mechanik verbinden, waren abgebrochen. Die verbleibenden Stücke waren zudem deformiert. Hinzu kam, dass alle Defekte im linken oberen Bereich der Tastatur auftraten, also in der "QWERTY"-Zeile. Genau an dieser Stelle befindet sich beim MacBook Pro der Prozessor, folgerichtig entsteht dort auch die größte Abwärme.Langley schlussfolgert nun, dass eben diese Hitzeentwicklung den Kunststoff der Tastenkappen auf Dauer mürbe macht. Bestätigt sieht er sich in seiner Annahme unter anderem durch die Journalistin Joanna Stern, die sich in einem Bericht jüngst über Defekte eben der Tasten "E", "R" und "T" beklagte. Außerdem hat Langley beobachtet, dass insbesondere an heißen Tagen, wenn die Oberseite des MacBook Pro fühlbar warm wird, die Tasten in diesem Bereich ungewöhnliche Geräusche machen oder klemmen.Sollte sich Langleys Theorie bestätigen, müsste Apple wohl nicht nur die Butterfly-Tastatur einer technischen Überarbeitung unterziehen, sondern das thermische Design der Notebooks an sich auf den Prüfstand stellen. Bislang gibt es allerdings keine weiteren Hinweise darauf, dass es tatsächlich die Wärmeentwicklung ist, die zu den bekannten Problemen führt. Der Grund für Ausfälle im linken oberen Bereich des Keyboards könnte zudem auch ganz banal sein: Die auf den dortigen Tasten zu findenden Buchstaben gehören zumindest teilweise zu den am häufigsten verwendeten des Alphabets.