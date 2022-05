Faltbare Smartphones: Google verschiebt Pixel Fold erneut – Apple lässt sich noch mehr Zeit

„Pixel Fold“ wird zum zweiten Mal verschoben

Ross Young: Faltbares iPhone kommt erst 2025

Wann bringt Google unter eigenem Namen ein faltbares Smartphone auf den Markt? Diese Frage treibt so manches Mitglied der Android-Community um, seit etwa Samsung, Huawei und Motorola solche Geräte anbieten. Die entsprechenden Diskussionen, Leaks und Gerüchte ähneln jenen, welche auch im Zusammenhang mit einem faltbaren iPhone seit geraumer Zeit geführt werden. Bislang fehlt von dem gemeinhin als „Pixel Fold“ bekannten Gerät allerdings jede Spur. Berichten zufolge sollte das Smartphone bereits im Dezember vergangenen Jahres erscheinen (siehe ), daraus wurde jedoch bekanntlich nichts.Der Suchmaschinen-Konzern musste den Marktstart des hauseigenen faltbaren Smartphones verschieben, weil die Entwicklung nicht rechtzeitig abgeschlossen war. Google plante daraufhin, das „Pixel Fold“ im vierten Quartal dieses Jahres zu präsentieren. Diesen Termin kann das Unternehmen einem aktuellen Bericht von The Elec zufolge allerdings auch nicht einhalten. Als einen Grund für die weitere Verzögerung nennt die Nachrichten-Webseite, dass die Entwicklung nach wie vor nicht hinreichend fortgeschritten sei. Zudem habe Google Schwierigkeiten, die für ein solches Gerät erforderlichen OLED-Panels in ausreichenden Stückzahlen zu beschaffen. Samsung Display, der einzige in Frage kommende Hersteller, fokussiere sich nämlich derzeit darauf, den Mutterkonzern Samsung Electronics mit den Komponenten für dessen kommende faltbare Smartphones Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 zu beliefern.Ross Young von Display Supply Chain Consultants geht davon aus, dass Google das “Pixel Fold” frühestens im Frühjahr 2023 präsentiert. Diese Einschätzung veröffentlichte der in den Lieferketten gut vernetzte Display-Experte jetzt auf Twitter . Der Suchmaschinen-Gigant könnte mit einem solchen Erscheinungstermin allerdings immer noch Apple zuvorkommen. Young zufolge will man sich in Cupertino nämlich mit einem faltbaren iPhone sogar bis 2025 Zeit lassen. Der ursprünglich von Apple ins Auge gefasste Termin, die Rede war von 2024, sei unter anderem wegen Problemen bei den Lieferketten nicht zu halten. Zudem sehe der Konzern derzeit nicht die Notwendigkeit, im Hinblick auf ein faltbares iPhone große Eile an den Tag zu legen. Die Entwicklung eines solchen Geräts ist allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seit einiger Zeit im Gange, das legen zahlreiche Patentanmeldungen und jüngste Berichte etwa über farbige E-Paper-Displays oder innovative OLED-Panels nahe.