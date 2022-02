Marktforscher: Faltbare Smartphones weiterhin ohne große Bedeutung – außer im Premium-Android-Bereich

Samsung sorgt für starken Zuwachs bei faltbaren Smartphones

IDC: 27,6 Millionen verkaufte Foldables im Jahr 2025

Weltweit wurden im Jahr 2021 rund 1,35 Milliarden Smartphones verkauft, lediglich 7,1 Millionen davon waren faltbare Modelle. Der Marktanteil von Geräten wie etwa Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate XS oder Motorola Razr belief sich also gerade einmal auf magere 0,5 Prozent. Das dürfte sich in den kommenden Jahren zwar ändern, eine nennenswerte Rolle werden die Foldables allerdings trotz starker Zuwächse bei den Verkaufszahlen aber dennoch auf absehbare Zeit wohl nicht spielen.Das Marktforschungsunternehmen IDC verzeichnet in seiner jüngsten Analyse ein starkes Wachstum bei den Absatzzahlen von faltbaren Smartphones. Im Vergleich zu 2020, als weltweit 1,9 Millionen solcher Geräte verkauft wurden, betrug die Steigerung knapp 265 Prozent. Zurückzuführen ist das vor allem auf den südkoreanischen Hersteller Samsung, der unter anderem das Galaxy Fold3 und das Galaxy Flip3 auf den Markt brachte. Dieser Erfolg wird nach Ansicht von IDC-Manager Anthony Scarsella dazu führen, dass weitere Anbieter auf den Zug aufspringen und in den kommenden Jahren ebenfalls faltbare Geräte anbieten. Bemerkenswert sei, heißt es im Bericht der Marktforscher, dass faltbare Geräte im Segment hochpreisiger Android-Smartphones bereits einen Marktanteil von rund einem Drittel erobert hätten.Die Analysten von IDC rechnen auch in den kommenden Jahren mit deutlichen Zuwächsen beim Absatz faltbarer Smartphones, allerdings nicht mit Sprüngen wie von 2020 auf 2021. Im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025 werde das Wachstum 69 Prozent per annum betragen, lautet ihre Prognose. 2025 könnten alle Hersteller zusammen somit 27,6 Millionen Foldables absetzen und damit einen – nach wie vor sehr überschaubaren - Marktanteil von 1,8 Prozent erreichen. Der Löwenanteil von 98,2 Prozent, das entspricht knapp 1,5 Milliarden Smartphones, entfällt demzufolge auch in knapp vier Jahren noch auf Geräte mit traditionellem Formfaktor, dem Apple bislang mit den iPhones stets treu geblieben ist. Leakern und Analysten zufolge arbeitet man in Cupertino zwar bereits seit einiger Zeit an einem faltbaren iPhone, die Präsentation eines solchen Geräts ist angeblich jedoch frühestens für 2023 oder gar 2024 vorgesehen (siehe ).