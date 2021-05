Auslieferung des iMac M1 und iPad Pro ab 21. Mai

Bis zu zwei Monate Lieferzeit

Preise von iMac und iPad Pro

Auf dem Apple-Event am 20. April zeigte Apple unter anderem den ersten iMac mit M1-Chip sowie eine neue Generation des iPad Pro – ebenfalls mit M1 ausgestattet. Zwar kann man die Geräte seit geraumer Zeit vorbestellen, allerdings gab es bislang keine Aussagen zum exakten Datum des Verkaufsstarts. Nachdem Apple wochenlang nur von der zweiten Maihälfte sprach, sorgt Cupertino nun aber in Form von Lieferbestätigungen für Klarheit. Demnach läuft der Versand am 21. Mai an – an diesem Tag lassen sich die Geräte aller Wahrscheinlichkeit nach auch vor Ort in den Stores erwerben. Auf besonders hohe Stückzahlen sollte man sich aber nicht einstellen, denn einiges weist auf sehr angespannte Verfügbarkeit hin.Wer sich immer noch nicht durchgerungen hat, eine Vorbestellung aufzugeben, hat keinerlei Chance auf eine Lieferung im Mai mehr. Selbst ein Junitermin ist alles andere als sicher, denn je nach Konfiguration reichen Apples Lieferprognosen inzwischen bis in den Juli hinein. Besonders pessimistisch zeigt sich Apple diesbezüglich beim iMac mit einem TB Speicherkapazität sowie beim iPad Pro – beide erreichen den Kunden möglicherweise erst Mitte Juli. Zwar besteht natürlich die Chance, jene Geräte direkt vor Ort im Handel oder über eine andere Versandplattform zu erstehen, doch auch hier muss man wohl sofort nach Verfügbarkeit zuschlagen.Den iMac M1 gibt es zu Preisen ab 1449 Euro, dann allerdings mit weniger Anschlüssen und nur sieben Grafikkernen. Eher zu empfehlen ist die Variante für 1699 Euro, welche einen zusätzlichen GPU-Kern sowie 2x USB 3, Gigabit Ethernet und das Magic Keyboard mit Touch ID mitbringt. Das iPad Pro kostet mindestens 879 Euro (128 GB Speicher, 11"), die Preise reichen bis 2579 Euro, wenn es die 12,9"-Variante samt 2 TB Speicherkapazität und Mobilfunkanbindung sein soll. Die Displaytechnologie unterscheidet sich übrigens, nur die 12,9"-Version setzt auf Mini LED. Das iPad Pro 11" verwendet hingegen das Display der vorherigen Generation.